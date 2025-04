DESIGN WEEK, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE MAZZALI: DAL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA VISTA UNICA SU MILANO E IL FUORISALONE

INAUGURATA L’ ‘OASI LIFE EXPERIENCE’, 39° PIANO APERTO AL PUBBLICO, MOSTRA CON OPERE DI DE PERO, MUNARI, MORANDINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 aprile 2025 – “Ammirare lo scenario della ‘Design Week’ dal punto più alto di Milano. Un’opportunità unica e irripetibile che solo Regione Lombardia è in grado di offrire con il Belvedere del 39° piano”. Con queste parole il presidente Attilio Fontana ha inaugurato l’’Oasi Life Experience’, lo spazio espositivo di Palazzo Lombardia che, fino a domenica 13 aprile, animerà la piazza della Regione con installazioni e appuntamenti dedicati al design e all’artigianato Made in Italy.

Eccezionalmente, poi, durante la settimana, aperture gratuite del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ (previa registrazione all’apposita sezione del sito eventi.regione.lombardia.it) per apprezzare dall’alto le opportunità offerte dal ‘Fuori Salone’.

Al taglio del nastro presenti anche l’assessore regionale al Design e Turismo, Barbara Mazzali, e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso.

Mazzali ha voluto evidenziare “l’impegno e l’attenzione che Regione pone verso chi, con professionalità e dedizione, opera in questo settore”. “Un settore – ha aggiunto Mazzali – che vede la Lombardia assoluta protagonista a livello internazionale grazie alla creatività di aziende e artigiani di primissimo livello”.

‘Oasi Life Experience’ include, oltre al cuore della piazza, conferenze su ecologia, design ed economia. In programma la partecipazione di docenti del Politecnico di Milano, dello IULM, professionisti del settore e del MUSE (Museo delle Scienze) di Trento, con interventi sul legame tra scienza e design sostenibile. È previsto anche L’‘Aperitivo del Design’, con momenti di networking e incontri tra professionisti del settore e il pubblico di appassionati.

Inaugurata anche la speciale ‘Area Kids’, interamente pensata e dedicata ai più piccoli, con un occhio alla sostenibilità. Si tratta, infatti, di un’installazione interattiva per bambini realizzata con materiali di riciclo e posizionata in piazzetta Galvani.

Nella settimana della Design Week l’arte incontra il design allo Spazio IsolaSET (lato via Galvani) con la mostra ‘Arte e design, creatività al potere’, dove sarà possibile ammirare le opere di Fortunato Depero, Bruno Munari, Giacomo Balla, Piero Gilardi, Enzo Mari, Marcello Morandini e gli oggetti di design di Castiglioni, Alessandro Mendini Ettore Sottsass e le creazioni di Gaetano Pesce.

“Design e cultura – ha commentato l’assessore Francesca Caruso – un binomio che si fonde in un unicum che trova piena espressione in Lombardia. Questa mostra evidenzia come queste due componenti possano regalare ‘prodotti finali’ davvero eccezionali e per certi versi unici”.

Già iniziate le prenotazioni per le salite gratuite al Belvedere di Palazzo Lombardia. Allestito anche un’esposizione di ceramiche artistiche provenienti dalla Sicilia: per l’occasione, infatti, è intervenuto anche l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Elvira Amata.

Sarà possibile accedere al Belvedere Berlusconi: lunedì 7 aprile, ore 19 – 21; martedì 8 – giovedì 10 aprile, ore 18 – 21; venerdì 11 aprile, ore 15 – 21; sabato 12 e domenica 13 aprile, ore 10 – 18.