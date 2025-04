Opera: ecco “Il Centrosinistra”

Candidato sindaco è Giuseppe Calcagno

(mi-lorenteggio.com) Opera, 7 aprile 2025. Sarà presentato mercoledì 9 aprile alle 20,45 al centro civico Pasolini di Opera (largo Nenni) il candidato sindaco della lista “Il Centrosinistra” alle prossime elezioni comunali di Opera.

Il candidato è Giuseppe Calcagno, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Indipendenti del Centrosinistra del fare.

Calcagno, 52enne, vive a Opera con la famiglia dal 2010.

In una nostra breve interlocuzione ci ha detto: “metterò in campo le mie competenze economico/finanziarie e gestionali, insieme alla mia grande passione per la politica in difesa di valori importanti come inclusione, solidarietà, legalità e trasparenza”. “Mi sono dato – ha proseguito Calcagno – un obiettivo molto sfidante e importante per Opera: quello di riavvicinare i cittadini alla Politica e di convogliare sulla mia lista i voti del Centrosinistra progressista e riformista operese”.

