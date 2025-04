Papà Francesco ha scelto come tema della Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato di quest’anno: “Semi di Pace e di Speranza”

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 7 aprile 2025 – Il Santo Padre ha scelto come tema della Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato di quest’anno: “Semi di Pace e di Speranza”.

Il Tempo del Creato è un’iniziativa ecumenica che sta diventando una consuetudine e che si svolge dal 1° settembre al 4 ottobre. Il tema dell’edizione 2025, anno giubilare e del decimo anniversario della pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’, è “pace con il creato” e, come testo Biblico di riferimento per questa iniziativa, è stato scelto Isaia 32,14-18. Come sottolineato nel Magistero di Papa Francesco e dei suoi ultimi predecessori, il nesso tra pace e cura del creato è strettissimo (cfr. Messaggi per la Giornata mondiale della Pace 1990 e 2010). Allo stesso modo è strettissimo il nesso tra guerra e violenza da una parte, e degrado della casa comune e spreco di risorse (distruzioni e armamenti) dall’altra.

Il Messaggio esorta alla preghiera affinché si creino le condizioni di pace, una pace duratura e costruita in comune, che susciti speranza. La metafora del seme indica la necessità di un impegno a lungo termine. Nel messaggio sono illustrate buone pratiche e semi di pace e di speranza provenienti dai diversi continenti.

Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 2025

Italiano

Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 2025

“Semi di Pace e di Speranza”

Inglese

World Day of Prayer for the Care of Creation 2025

“Seeds of Peace and Hope”

Francese

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2025

“Semences de paix et d’espoir”

Spagnolo

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2025

“Semillas de paz y esperanza”

Portoghese

Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 2025

“Sementes de Paz e Esperança”