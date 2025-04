Pasqua con Banksy.

Dal 17 al 27 aprile una promozione speciale per scoprire la mostra immersiva in corso allo Spazio Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025. The World of Banksy – The Immersive Experience continua a conquistare il pubblico milanese, offrendo un viaggio unico nell’arte del misterioso street artist. In occasione dei giorni di festa tra Pasqua ed il 25 aprile, la mostra propone un’iniziativa speciale per chi desidera approfittare delle vacanze per immergersi nel suo universo provocatorio.

Dal 17 al 27 aprile sarà attiva una promozione che permetterà di accedere alla mostra con un biglietto a tariffa ridotta. Per ottenere lo sconto, basta visitare, a partire da lunedì 7 aprile, il sito www.scoprybanksy.it e scaricare il coupon digitale: presentandolo in biglietteria, si potrà entrare a soli 10 euro nei giorni infrasettimanali e 12 euro nei weekend e festivi.

La mostra, ospitata nel nuovo Spazio Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District, ha già accolto migliaia di visitatori, confermando l’entusiasmo per il mondo di Banksy. Un allestimento coinvolgente, con oltre 100 opere tra graffiti, installazioni e riproduzioni dei murales più celebri, accompagna il pubblico attraverso i temi sociali che hanno reso l’artista una delle figure più iconiche del nostro tempo.

Pasqua diventa così un’occasione perfetta per vivere un’esperienza immersiva all’interno di un’esposizione che continua a sorprendere. L’iniziativa è valida solo per pochi giorni e i posti sono limitati. Per i giorni successivi, i biglietti sono in vendita sul sito della mostra www.theworldofbanksy.it e su tutti i principali portali di ticketing: www.ticketone.it, www.vivaticket.com e www.happyticket.it.

Informazioni

THE WORLD OF BANKSY

The Immersive Experience

Milano, Spazio Varesina 204, Via Varesina 204, 20156 Milano, MI, Italia

21 marzo – 29 giugno 2025

Orari

Da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Aperture straordinarie

21 aprile e 2 giugno 2025

Giorni infrasettimanali con prezzo festivo

Lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile giovedì 1 maggio e lunedì 2 giugno 2025

Biglietti

Intero € 14,00 da martedì a venerdì / € 16,00 weekend e festivi

Ridotto bambini 6 – 12 anni € 7 da martedì a venerdì / € 8 weekend e festivi

Sito web e contatti www.theworldofbanksy.it | info@theworldofbanksy.it +39 331 7841330