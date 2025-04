POSTE ITALIANE PARTECIPA ALL’EVENTO “TESSUTI D’ITALIA – 20 ANNI DI ATTIVITA’ DI ALESSANDRO BINI” CON UNO SPECIALE ANNULLO FILATELICO

Martedì 8 aprile dalle ore 18.30 presso Chiesa Cristiano Protestante in Via Marco de Marchi, Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025 – Poste Italiane comunica che martedì 8 aprile 2025 dalle ore 18.30 alle ore 23.30 all’interno della Chiesa Cristiano Protestante in via Marco De Marchi 9 a Milano, Poste Italiane sarà presente all’iniziativa “Tessuti d’Italia – 20 anni di attività di Alessandro Bini” con un annullo filatelico, promosso da Alessandro Bini S.r.l., rinomata azienda fiorentina specializzata in tessuti d’arredo di alta qualità.

L’annullo, nel formato tondo, riproduce l’immagine del Logo dell’azienda e verrà presentato durante la Milano Design Week al Fuorisalone 2025.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere)

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Milano 9, in Viale Sabotino 21/A, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da mercoledì 9 aprile e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.