PREMIO ‘LOMBARDIA È RICERCA’ E GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE.

ASSESSORE FERMI: PUNTIAMO SU DIAGNOSI PRECOCI E PREVENZIONE, INNOVAZIONE CENTRALE PER CURE ALL’ AVANGUARDIA

RICONOSCIMENTO DI REGIONE LOMBARDIA DA 1 MILIONE DI EURO PROMOSSO INSIEME A FONDAZIONE VERONESI

PREMIAZIONI SI TERRANNO L’8 NOVEMBRE, CANDIDATURE APERTE FINO AL 18 LUGLIO 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025. Diagnosi precoci e prevenzione sono determinanti per garantire la salute dei cittadini. Questo il messaggio che Regione Lombardia lancia, insieme a Fondazione Veronesi, nella ‘Giornata Mondiale della Salute 2025’ del 7 aprile, anniversario dell’avvio delle attività dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1948.

UN PREMIO A RICERCHE SCIENTIFICHE CON ELEVATO IMPATTO SOCIALE – Il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ 2025, per il quale le candidature sono aperte fino al prossimo 18 luglio, è dedicato al tema ‘metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva’.

Il riconoscimento da 1 milione di euro, istituito da Regione Lombardia e che sarà consegnato in occasione della Giornata della Ricerca promossa in collaborazione con Fondazione Veronesi, viene assegnato ogni anno al contributo scientifico più significativo in determinati ambiti di ricerca con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini.

GIORNATA DELLA SALUTE: I TEMI CHIAVE DELL’EDIZIONE 2025 – La Giornata Mondiale della Salute 2025 è incentrata sul tema ‘salute per tutti’ e ha come focus specifico la salute materna e quella infantile.

Il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ condivide i valori promossi dall’OMS e punta a sostenere contributi scientifici dall’elevato impatto potenziale sull’aspettativa di vita e sulle condizioni di salute della popolazione.

ASSESSORE FERMI: IMPORTANTE INCENTIVARE METODI INNOVATIVI IN DIAGNOSTICA – “In questa giornata, che rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’importanza della salute per il benessere della collettività – sottolinea l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – ci sembra doveroso ricordare quanto Regione Lombardia e Fondazione Veronesi fanno a sostegno della ricerca scientifica dal 2017 con il Premio ‘Lombardia è Ricerca’”.

“L’edizione 2025 del Premio – aggiunge Fermi – si concentra su innovazioni nella diagnosi precoce e per la prevenzione, due ambiti che ritengo fondamentali proprio per la salute collettiva. Quest’anno la Giornata mondiale della Salute è dedicata in particolare a salute materna e neonatale, il tema è ‘un inizio sano, un futuro pieno di speranza’. È un obiettivo in cui ci riconosciamo: regalare un futuro di speranza a tutti, incentivando lo sviluppo di metodi innovativi in diagnostica e prevenzione e contribuendo al contempo a migliorare l’assistenza sanitaria”.

VERONESI: DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE STRUMENTI CHIAVE DI TUTELA DELLA SALUTE – “Anche in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Salute – afferma il professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS e direttore del programma di senologia dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia) – è importante sensibilizzare la società civile su argomenti cruciali che riguardano la salute individuale e pubblica. La diagnosi precoce e la prevenzione sono infatti strumenti fondamentali di tutela della salute: adottare sani e corretti stili di vita riduce il rischio di malattie cardiovascolari fino al 40% e aiuta a prevenire un terzo dei tumori. Sono felice che quest’anno il Premio ‘Lombardia è Ricerca’ interesserà questi due ambiti, consentendo al territorio lombardo di proseguire la ricerca d’eccellenza a beneficio dell’intera collettività”.

CHI PUÒ CANDIDARSI – Ogni scienziato in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (un h-index pari almeno a 50 nelle aree di ricerca attinenti all’edizione 2025) può candidarsi al Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, presentando il proprio contributo innovativo sul tema ‘metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva’. I ricercatori e le ricercatrici interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono candidarsi compilando un form on line, a questo link.

AMBITI DI RICERCA AMMISSIBILI – Nello specifico, gli ambiti di ricerca che verranno presi in considerazione sono:

– nel campo della Diagnostica Precoce:

Individuazione tempestiva di patologie;

Innovazioni in ambito radiologico, istopatologico o di laboratorio;

Approcci genomici e proteomici alla diagnostica;

Utilizzo di Intelligenza Artificiale e analisi dei dati;

– nel campo della Medicina Preventiva:

Screening e interventi preventivi personalizzati;

Vaccinazione e immunizzazione;

Approcci genetici e molecolari alla prevenzione;

Programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie.

UN PROGETTO DI RICERCA TRASLAZIONALE – Ai candidati si chiede di presentare un progetto di ricerca traslazionale (che traduce studi scientifici in attività cliniche) da attivare in collaborazione con uno o più organismi di ricerca pubblici o privati della Lombardia. Tratto distintivo del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ è infatti quello di riservare il 70% del riconoscimento al sostegno del progetto di ricerca traslazionale abbinato alla candidatura risultata vincitrice, per favorire ricadute positive sull’intero ecosistema della ricerca del territorio.

LA PREMIAZIONE NELLA GIORNATA DELLA RICERCA AL TEATRO ALLA SCALA – Il Premio viene consegnato ogni anno dal presidente della Regione Lombardia in occasione della Giornata della Ricerca, istituita da Regione e promossa insieme a Fondazione Veronesi nella data dell’8 novembre, anniversario della scomparsa dell’oncologo e ricercatore Umberto Veronesi. La Giornata della Ricerca 2025 si terrà come di consueto al Teatro alla Scala, nel corso di una cerimonia che punta a valorizzare il ruolo fondamentale della ricerca scientifica per il progresso delle nostre società.

IL PREMIO STUDENTI DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE – Alla Giornata partecipano anche centinaia di alunni delle scuole superiori e dei percorsi di formazione. L’edizione 2025 del Premio riservata agli studenti prevede fino a 13.000 euro per progetti di gruppo (anche app e prototipi) su promozione della salute, adozione di stili di vita sani, supporto alle persone con fragilità, incremento della sostenibilità ambientale e sociale. Le candidature al Premio studenti sono aperte fino al 23 settembre a questo link.

Redazione