RIGENERAZIONE URBANA. ATTIVO ‘INPRATICA’, NUOVO PORTALE PER LA RICERCA DI DOCUMENTI EDILIZI 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025 – Un nuovo servizio dedicato alla richiesta di documenti edilizi a disposizione di cittadine e cittadini.

È attivo ‘InPratica’, portale web raggiungibile dal sito del Comune di Milano al link, gestito da un concessionario (Microdisegno con Maggioli e Coopservice), attraverso un accordo con l’Amministrazione della durata di 13 anni, che a regime comprenderà la digitalizzazione e le visure dell’intero archivio dei fascicoli edilizi.



All’interno del nuovo portale chiunque potrà consultare, per indirizzo e numero civico, per numero di protocollo e anno oppure per dati catastali, il Database Unico che allo stato attuale contiene alcuni riferimenti di base (protocollo, anno, ubicazione dell’immobile, dati catastali e relativi titoli edilizi).

Il Database verrà progressivamente completato, in modo da consentire all’utente che ne faccia richiesta di effettuare la ricerca in autonomia di tutti i dati contenuti nei fascicoli edilizi.



Già adesso è possibile selezionare il fascicolo di interesse direttamente nel portale e, previo pagamento tramite PagoPa dei diritti di ricerca e ricezione della relativa fattura, inoltrare istanza di visura, ottenendone la disponibilità in preview oltre all’opportunità di selezionare singoli documenti di cui si intenda avere copia digitale.

Nel caso in cui i fascicoli edilizi richiesti non siano ancora individuabili all’interno del Database, è comunque possibile richiederli mediante ricerca libera che verrà effettuata in backoffice con successivo riscontro.

L’importo del pagamento dei diritti di Segreteria delle Visure rimane invariato ed è pari a 50 euro per ricerca semplice (una pratica) e 100 euro per ricerca complessa (atti di fabbrica o tre pratiche riferite al medesimo immobile), oltre all’Iva.

Redazione