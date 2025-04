SCALO MILANO OUTLET & MORE: IL DESIGN ASSET VINCENTE, TRAINA PIU’ DEL 10% DELLE VENDITE DEL VILLAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025 – Nella settimana più importante dell’anno dedicata al Design, Scalo Milano Outlet & More, si conferma un punto di riferimento per il settore, offrendo un’esperienza di shopping unica e di alta qualità, a soli 15 minuti dal cuore di Milano.

Il 2024 è stato un anno di successi per Scalo Milano Outlet & More, con quasi 4 milioni di visitatori, sempre più anche visitatori stranieri, e un aumento delle vendite del 10,5%.

Il settore del design, da sempre elemento distintivo dell’identità dell’Outlet, conferma una crescita costante nel corso dell’anno. Il Design traina circa il 10% delle vendite, sottolineando la strategicità del segmento per l’Outlet di Milano.

L’attrattività e l’eccellenza dell’offerta di Scalo Milano Outlet & More, che racchiude il meglio del design italiano ed internazionale, è confermata dai numeri: solo nel 2024 lo scontrino medio del consumatore è pari a circa 800€.

Con una superficie di circa 4.000 mq, l’area dedicata al design e alla casa – all’interno del Villaggio – ospita ben 15 showroom monomarca che offrono una moltitudine di prodotti, arredi e soluzioni per rinnovare gli ambienti interni ed esterni.

I visitatori possono lasciarsi ispirare dalle ultime tendenze, scoprire soluzioni innovative per l’arredamento e trovare prodotti di alta qualità made in Italy per personalizzare i propri spazi di casa. Tra i Brand più amati dai clienti di Scalo Milano Outlet & More, spiccano prestigiosi nomi come Kartell, Scavolini, Poltrona Frau, Calligaris, Tempur e Divani & Divani by Natuzzi, che offrono un’ampia gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Uno tra questi, Kartell, azienda leader nel settore del design e simbolo della progettualità Made in Italy, è presente all’interno del Villaggio, con il primo punto vendita nel mondo nel canale outlet.

La combinazione del format outlet, con i suoi vantaggi in termini di convenienza, e l’attenzione costante all’esperienza del cliente, hanno contribuito al successo del settore del design – e non solo – a Scalo Milano Outlet & More.

“Il design è un pilastro fondamentale della nostra offerta e una parte del nostro DNA che ci rende unici nel panorama degli outlet” dichiara Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. “Il nostro impegno verso il settore è ampio e va al di là della semplice offerta. Il design lo interpretiamo e inseriamo anche negli spazi che abbiamo costruito, lo viviamo tutti i giorni. Siamo vicini al mondo dell’arte, dell’architettura e del Design attraverso partnership internazionali come quella che ci lega a Triennale Milano di cui siamo Education Partner. Il design si manifesta anche attraverso spazi esclusivi come The Place. Hospitality Lounge, un’oasi di relax arredata Poltrona Frau con servizi personalizzati, e l’Hub. A Space to Be More, una location polifunzionale e sostenibile firmata Calligaris, ideale per eventi immersivi. Questi spazi, insieme alla nostra area dedicata al design, confermano la nostra visione di un luogo che va oltre lo shopping, offrendo un’esperienza completa, legata al patrimonio culturale e artistico italiano.”

Un esempio di come il Design sia parte integrante della natura di Scalo Milano Outlet & More, lo si trova anche nella struttura e nelle architetture che disegnano l’Outlet di Milano. In particolare, l’area dell’ampliamento, inaugurata a ottobre 2024, un progetto che reinterpreta le geometrie dell’area preesistente che richiamano le origini industriali del sito in cui sorge il Villaggio e che in passato ha ospitato lo storico stabilimento Saiwa.

La nuova struttura gioca sui materiali e la permeabilità visiva, con ampie vetrate che creano dinamicità delle forme e un’immersione totale del consumatore, valorizzando al tempo stesso l’esperienza oltre lo shopping che è uno dei valori dell’Outlet di Milano. I viali del Villaggio mettono in comunicazione l’area preesistente con l’ampliamento, conferendo una totale continuità non solo visiva ma anche strutturale. I livelli superiori includono una parte destinata alle unità di vendita e una di dehor, mentre il loro perimetro è delimitato da delle terrazze panoramiche che offrono ai visitatori una visione completa dell’Outlet.