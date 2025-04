VINITALY. ASSESSORE BEDUSCHI: MILANO CORTINA 2026 FARÀ CONOSCERE QUALITÀ NOSTRE ECCELLENZE

Assessore a confronto sui temi dell’agroalimentare, presente anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida



(mi-lorenteggio.com) Verona, 7 aprile 2025 – “Regione Lombardia ha sostenuto con convinzione i Giochi Olimpici di Milano Cortina, riconoscendo in questa manifestazione non solo un evento sportivo, ma una piattaforma culturale e sociale dove le comunità del mondo si incontrano e si trasformano a vicenda. Le Olimpiadi invernali garantiscono i flussi di turismo più qualificati, ed è proprio questo lo standard che vogliamo offrire: un turismo di qualità, capace di riconoscere e apprezzare il valore delle nostre eccellenze”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, oggi a Vinitaly, nel corso di “Host Region, Home of Excellence”, un momento di confronto e visione promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, al quale è intervenuto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Dobbiamo continuare a trasmettere alle nuove generazioni il valore di uno stile di vita sano – ha detto il ministro Lollobrigida -. In Italia abbiamo tante imprese che producono alimenti di qualità, fondamentali per mangiare bene e fare sport. Eventi come questo servono a rafforzare e unire questi elementi. Grazie a questo approccio, il mondo agroalimentare sarà sempre più connesso con lo sport, che a sua volta potrà diventare un veicolo per promuovere i principi di una corretta e sana alimentazione”.

“Oggi la Lombardia primeggia non solo nell’industria e nel commercio, ma anche nell’agricoltura, considerata la migliore del Paese secondo i dati più recenti – ha detto Beduschi – e nel settore vitivinicolo stiamo conquistando una credibilità internazionale senza precedenti, puntando su qualità, identità e innovazione sostenibile”.

Sport, ospitalità, cultura e agricoltura di qualità: la Lombardia si candida a raccontare al mondo un nuovo modello di eccellenza in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Che le Olimpiadi invernali siano un’occasione irripetibile per dare un’identità unica e duratura ai territori che le ospitano e rappresentino l’occasione perfetta per offrire ai turisti internazionali un’esperienza totale, lo ha ribadito nel confronto di oggi anche Andrea Monti, Chief Communication Officer di Fondazione Milano Cortina 2026. “I dati ci dicono che 8 italiani su 10 hanno abbracciato il valore di questi Giochi Olimpici e sono molto felici che vengano ospitati dal nostro Paese – ha spiegato Monti -. Il 95% delle PMI lombarde si attende un impatto positivo, e il 65% si attende addirittura un beneficio diretto”.

Se a ciò si aggiunge che il 71% di chi sta in montagna prevede un incremento forte del turismo internazionale, è chiaro che le aspettative sono altissime. Per il turismo, per il vino e per raccontare la Lombardia come non è mai stata raccontata.