WELFARE. IL CENTRO SERVIZI DI VIA ZENDRINI RIQUALIFICATO GRAZIE ALLA NONA EDIZIONE DI COLORAID

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025 – Il centro servizi per i minori stranieri non accompagnati di via Zendrini 15 si rifà il look grazie alla nona edizione di ColorAid, il progetto di edilizia etica, organizzato e promosso da Radio Colore e Colore & Hobby, che unisce le aziende del settore colore per la riqualificazione di spazi che si occupano di accoglienza e cura delle persone più fragili.

Gli spazi riqualificati sono stati inaugurati oggi alla presenza dell’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé.

L’edizione 2025 ha visto, ancora una volta, il coinvolgimento del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Milano, che partecipa al progetto nell’ambito dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – con due classi di studenti che, dal 10 al 21 marzo, hanno affiancato i professionisti nel loro lavoro.

Anche quest’anno, la riqualificazione e riprogettazione cromatica viene donata a una struttura pubblica dedicata all’accoglienza o ai servizi delle persone più vulnerabili: il centro di via Zendrini, infatti, si occupa della tutela, del benessere e dell’accompagnamento verso l’inclusione e l’autonomia dei minori stranieri non accompagnati intercettati sul territorio di Milano e collocati in un ampio network di comunità e realtà residenziali. Il centro, inoltre, mette a disposizione tredici posti per l’accoglienza residenziale.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore Bertolé – ColorAid ci ha aiutato a riqualificare cromaticamente gli spazi di una struttura che ospita attività e offre accoglienza ai più fragili. Allo stesso tempo, è un’occasione preziosa per avviare un dialogo tra i ragazzi e le ragazze del liceo Volta e gli utenti dei servizi che sono oggetto degli interventi. Un modo per conoscere il lavoro sociale e per confrontarsi con storie e situazioni spesso distanti dai propri vissuti ma di cui è importante per tutti e tutte prendere consapevolezza”.

ColorAid e tutti i suoi partecipanti hanno dato il proprio contributo donando agli spazi che ospitano i ragazzi colore, bellezza e ambienti accoglienti studiati cromaticamente per elevare il loro benessere e contribuire a migliorarne la qualità della vita.

“ColorAid – dichiara Vieri Barsotti, editore e organizzatore di ColorAid – dimostra come il mondo del colore sia in grado di porsi al servizio del sociale promuovendo e realizzando un modello di business sostenibile, che si basa sull’impegno civico a sostegno della collettività, riunendo industrie, rivenditori, associazioni e operatori del settore per migliorare la condizione di chi è in difficoltà. La nostra idea di edilizia etica è rivolta all’intera filiera e mira a coinvolgere tutti i protagonisti proprio con l’obiettivo di rendere sempre più forte la presenza e il contributo del settore colore alla dimensione sociale e solidale della comunità. Con ColorAid le aziende del colore si mettono al servizio del sociale per creare un modello di business sostenibile”.

Il Centro Servizi di via Zendrini 15 è inserito nell’ambito del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) ed è gestito in co-progettazione dal Comune di Milano insieme a tre enti partner del Terzo Settore (Spazio Aperto Servizi, Farsi Prossimo e Amapola).

Sono circa 1200 i minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Milano, di cui 400 accolti nell’ambito del sistema di seconda accoglienza finanziato dal Governo e la restante parte ospite di comunità socioeducative convenzionate con l’Amministrazione.

