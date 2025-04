ASST OVEST MILANESE, L’ECCELLENZA DELL’EMATOLOGIA: ESEGUITE A LEGNANO 80 PROCEDURE DI TRAPIANTO AUTOLOGO DI CELLULE STAMINALI

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 8 aprile 2025 – Ottanta procedure di trapianto autologo di cellule staminali sono state eseguite all’ospedale di Legnano per curare pazienti affetti da diverse patologie tumorali. Il più recente in ordine di tempo è stato effettuato pochi giorni fa. Grazie al personale altamente qualificato e ai nuovi spazi a disposizione, sotto la direzione del dott. Alessandro Corso, la struttura di Ematologia dell’ASST Ovest Milanese ha compiuto in questi anni notevoli progressi.

“Ricordo ancora il primo trapianto – racconta il dott. Alessandro Corso, Direttore della Struttura complessa di Ematologia – il 13 gennaio 2021. Eravamo in piena emergenza “Covid”. Da allora abbiamo eseguito un totale di 80 trapianti che hanno richiesto 109 procedure di staminoaferesi, la procedura di raccolta di cellule staminali del paziente che poi vengono reinfuse al momento del trapianto”.

Il trapianto autologo di cellule staminali è un trattamento terapeutico che consiste nel reinfondere le cellule staminali prelevate dal paziente stesso. La procedura viene utilizzata per curare diverse patologie, tra cui linfomi, mieloma multiplo e alcuni tumori solidi.

“Il percorso del paziente che va incontro al trapianto autologo inizia dalla sala diagnosi – spiega la dott.ssa Viviana Beatrice Valli, responsabile del programma trapianti – dove avviene la prima valutazione in base all’idoneità e alla patologia. A seguito di diverse altre visite specifiche, il trapianto viene eseguito in una delle stanze appositamente attrezzate del nostro reparto in assoluto isolamento. Il paziente viene poi seguito durante tutto il decorso, in stretta collaborazione fra ematologi, altri specialisti medici e il personale infermieristico”.

“Un sistema di telemetria e videocontrollo collegato alle postazioni mediche e infermieristiche del reparto – aggiunge il dott. Corso – permette un attento e costante monitoraggio del paziente e dei suoi parametri vitali. Una delle stanze nelle quali vengono eseguiti i trapianti è attrezzata anche per interventi su persone sottoposte a dialisi”.

“Queste prestazioni confermano l’alto livello di specializzazione di personalizzazione delle cure che l’ospedale di Legnano – sottolinea il Direttore Sanitario dell’ASST Ovest Milanese, Valentino Lembo – ha conseguito in questi anni. Stiamo lavorando per mettere a disposizione dei nostri professionisti spazi e strumenti adeguati per poter intervenire in totale sicurezza anche nei più delicati percorsi di cura e assistenza dei pazienti”.

Nella foto allegata, il dott. Alessandro Corso con il team del “Programma trapianti”

Redazione