Baby gang. Approvato progetto di legge in Consiglio regionale Lombardia

Corbetta, Massardi (Lega): “Misure rieducative, prevenzione e lavori socialmente utili contro baby gang e maranza. Stop a violenze, molestie, rapine e radicalismo religioso. Non voto sinistre messaggio grave”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2025. “Chi sbaglia paga e deve risarcire la comunità, questo prestando servizio per aiutare anziani e disabili o svolgendo lavori socialmente utili stilando protocolli di intesa con gli enti locali. Quando è possibile, la giustizia riparativa è fondamentale per rieducare questi ragazzi, obbligandoli quindi a prestare servizio nelle case di riposo, nei centri per disabili o tramite lavori socialmente utili per i comuni. La legge inoltre intende finanziare iniziative atte a trasformare il disagio in azioni positive come lo sport, la musica, l’arte e il volontariato. La Lega è convinta che interventi mirati, azioni congiunte tra gli enti e la repressione da parte delle Forze dell’ordine siano indispensabili per dare una risposta forte e unitaria a questo grave fenomeno giovanile”.

“Da anni ci battiamo per contrastare le violenze e i reati commessi dalle baby gang e dai maranza, spesso minori e di origine nordafricana. Questo è ormai un problema nazionale, una piaga sociale, presente nelle grandi città e periferie, soprattutto al Nord. Bande criminali responsabili di atti di violenza, molestie sessuali come il ‘taharrush gamea’, risse, furti, spaccio, uso di pistole e armi, radicalismo religioso e a volte anche omicidi. A livello nazionale, il governo è già intervenuto con l’inasprimento delle pene e la repressione, mentre con l’approvazione del nostro progetto di legge Regione Lombardia – prima in Italia – si impegna, con determinazione, per prevenire questo fenomeno, potenziare i lavori socialmente utili e dare più sostegno alle vittime”.

“Sono, infine, esterrefatto di come le sinistre si siano chiamate fuori dal dibattito non votando un provvedimento di buon senso per contrastare le baby gang. Forse PD e compagni preferiscono coprire le gravi mancanze e incapacità del sindaco di Milano Sala in tema di sicurezza, violenza giovanile e immigrazione. Fenomeni, come mostrano da tempo tutti i dati, che hanno reso Milano tra le città più insicure d’Italia”.

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega, primo firmatario del progetto di legge e Floriano Massardi, consigliere della Lega, relatore del provvedimento in aula a contrasto delle baby gang approvato dal centrodestra questa mattina al Pirellone.

Redazione