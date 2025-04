BERGAMO, AL VIA I LAVORI SUGLI ALLOGGI ALER DI FORESTO SPARSO

(MI-LORENTEGGIO.COM) –Milano, 08 aprile 2025 – Al via i lavori per migliorare il caseggiato Aler di Foresto Sparso in provincia di Bergamo. Si tratta di interventi di manutenzione sollecitati dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in seguito a un sopralluogo svoltosi nelle scorse settimane nell’ambito di una serie di visite sui territori che l’esponente della Giunta sta effettuando per valutare di persona le singole situazioni.

Nello specifico, gli interventi riguardano infiltrazioni lungo le murature perimetrali di un alloggio, con il rifacimento di una guaina e il ripristino delle piastrelle esterne. Per altri due alloggi si tratta di una parziale demolizione e ricostruzione delle terrazze con l’obiettivo di migliorare il drenaggio e i punti di scarico, in modo da scongiurare anche in questo caso le infiltrazioni. Le opere, affidate a una ditta specializzata, si concluderanno entro una decina di giorni.

ASSESSORE FRANCO: POTENZIATO IL NUCLEO PRONTO INTERVENTO DI ALER – “Il caso di Foresto Sparso – ha sottolineato l’assessore Franco – è un esempio del metodo di lavoro che stiamo applicando sui diversi territori. I sopralluoghi, in corso in tutta la provincia e in tutta la regione, sono fondamentali per avere il polso della situazione e raccogliere le richieste di cittadini, per poi mettere in atto risposte adeguate e il più possibile tempestive, all’insegna del pragmatismo lombardo e bergamasco in particolare. Nel caso specifico, avevo raccolto l’invito del vicesindaco Riccardo Gafforelli visitando il caseggiato e chiedendo poi ad Aler di attivare rapidamente le procedure finalizzate alla risoluzione dei problemi. La ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative, ha come punto focale il dialogo con gli inquilini e la sinergia con le istituzioni territoriali per migliorare la qualità dell’abitare: sotto questo aspetto, ho voluto potenziare il nucleo di pronto intervento delle Aler che si occupa di effettuare le manutenzioni sulla base delle segnalazioni dei residenti”.

“Lo stabile in questione ha circa vent’anni – ha dichiarato Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio – e si presenta complessivamente in buone condizioni strutturali. Gli interventi attuali, che mirano a risolvere in modo efficace le problematiche emerse, si inseriscono nell’impegno dell’azienda a garantire una gestione attenta e puntuale del patrimonio abitativo –A Foresto Sparso, come in tutto il territorio di nostra competenza, operiamo lavorando in sinergia con Regione Lombardia per assicurare condizioni dignitose e sicure agli inquilini”.

Redazione