Il Presidente Mattarella ha ricevuto le Loro Maestà Carlo III e Camilla

(mi-lorenteggio.com) Roma, 8 aprile 2025 – Sua Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al palazzo del Quirinale.

Il Presidente della Repubblica e Sua figlia Laura hanno accolto le Loro Maestà nel Cortile d’Onore, dove sono stati eseguiti gli inni nazionali, britannico e italiano. I due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal Air Force (RAF).

A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali i Sovrani hanno lasciato il Palazzo.

Era presente il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Nella mattina del 9 aprile, il Presidente Mattarella e Sua Maestà Carlo III interverranno al seminario “Energia pulita per la crescita”, all’interno del Complesso architettonico di Testaccio.

In serata, Le Loro Maestà torneranno al Quirinale per il Pranzo di Stato offerto in loro onore dal Presidente Mattarella, alla presenza delle alte Cariche dello Stato.

La Visita di Re Carlo III e della Regina Camilla si concluderà giovedì 10 aprile a Ravenna, dove ad attenderli ci saranno il Presidente Mattarella e la signora Laura.

Nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, parteciperanno alla cerimonia dell’80° anniversario della liberazione della provincia di Ravenna, avvenuta il 10 aprile del 1945, a opera delle truppe Commonwealth e delle forze partigiane.

