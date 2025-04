(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2025 – Stamane, intorno alle ore 8.20, in via Bazzi, all’incrocio con Viale Toscana, una donna di 29 anni è stata investita da una moto. All’arrivo dei soccorsi, la paziente è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio ed è stata ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Ferito anche il motociclista, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano.

