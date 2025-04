PD Milano. Prolungamento M4 verso Buccinasco: un passo decisivo per cambiare la mobilità tra Milano e città metropolitana

Importante risultato anche per il PD

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2025 – Si compie un concreto passo avanti per il prolungamento della linea M4 verso Buccinasco. Una scelta che è anche il risultato del lavoro del Partito Democratico a Milano, in Regione e a Buccinasco.

Sono stati infatti presentati a Regione Lombardia i costi per la realizzazione delle attività preliminari alla stesura del Piano di Fattibilità Tecnico-Economica. Il prolungamento – lungo circa 1,5 km – prevede una sola stazione aggiuntiva, destinata a diventare il nuovo capolinea, situato in territorio di Buccinasco, al confine con Milano e Corsico, nei pressi della Cava del Ronchetto (via Garibaldi).

Il documento preliminare, che sarà interamente finanziato da Regione Lombardia, approfondisce temi cruciali per il territorio: dall’accessibilità al nuovo capolinea alla sosta, fino alle analisi trasportistiche necessarie per valutare la fattibilità socio-economica dell’intervento, in vista della successiva richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di un passaggio fondamentale per l’intera Milano metropolitana, verso una città metropolitana integrata e sostenibile.

Per questo risultato si è mobilitato il Partito Democratico della città metropolitana e del circolo di Buccinasco, in sinergia con i rappresentanti dem dentro le istituzioni. In particolare il segretario Alessandro Capelli ha raccolto il lavoro e la spinta del circolo di Buccinasco e della Vicesindaca locale Rosa Palone, dell’Assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi e del Consigliere regionale Simone Negri.

“Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra tra politica, istituzioni e territorio. Abbiamo fortemente voluto questo studio perché crediamo che il prolungamento della M4 possa cambiare il volto della mobilità a sud-ovest di Milano, offrendo soluzioni più sostenibili ed efficienti per chi ogni giorno si sposta tra città e hinterland.

Il prolungamento sarà finanziato con risorse del Ministero, della Regione e degli enti locali, a testimonianza di un impegno condiviso e strategico per migliorare la qualità della vita e della mobilità urbana e metropolitana”.

Così dichiarano gli esponenti del Partito Democratico Alessandro Capelli, Segretario Pd Milano metropolitana, Simone Negri, Consigliere Regionale, Arianna Censi, Assessora alla mobilità del Comune di Milano, e Rosa Palone Vicesindaca del Comune di Buccinasco.

