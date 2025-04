REFERENDUM 2025. POSSONO VOTARE LE CITTADINE E I CITTADINI FUORISEDE

La domanda va presentata entro il 4 maggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2025 – In occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori e le elettrici che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella del comune residenza, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni.

Per poter esercitare il voto fuori sede è necessario presentare al Comune di temporaneo domicilio apposita domanda entro domenica 4 maggio (revocabile il 14 maggio), allegando:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

copia della tessera elettorale (da richiedere presso il proprio Comune di residenza);

copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, concernente le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per cui l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

La domanda può essere inviata telematicamente collegandosi alla pagina del Comune di Milano oppure consegnata presso l’Ufficio elettorale di via Messina 52/54, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Per garantire le operazioni di voto, in aggiunta al numero di scrutatori (3.750) e presidenti di seggio (1.250) previsti per le operazioni ordinarie, il Comune di Milano dovrà reclutare ulteriori 60 scrutatori e relativi 20 presidenti per lo scrutinio dei plichi derivanti dai seggi elettorali speciali degli elettori e delle elettrici fuori sede.

Per candidarsi è necessario essere maggiorenni e avere la cittadinanza italiana.

Per i presidenti di seggio (a cui è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado) il compenso previsto è di 262 euro, mentre per gli scrutatori di 192 euro.

Nei prossimi giorni, collegandosi al sito del Comune di Milano, sarà possibile inviare la propria candidatura per svolgere il ruolo di scrutatore o presidente di seggio.

Elettrici ed elettori devono presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Le cittadine e i cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano, che l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi a disposizione, possono recarsi senza necessità di appuntamento a partire dal 14 aprile presso una delle sedi anagrafiche o all’Ufficio Elettorale di via Messina 52/54.

Redazione