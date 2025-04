Rho. Il cinema non ha età: ultimi pannelli in mostra all’Auditorium di via Meda

Per un mese saranno esposte le immagini del calendario di Cine*scatti relative agli ultimi mesi dell’anno

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 aprile 2025 – Alcuni anziani di Casa Perini, la Rsa della Fondazione Restelli, sono protagonisti di “Cine*scatti, un calendario per celebrare 70 anni di cura“, ideato dagli educatori per far interpretare agli ospiti scene di alcuni film cult ben noti al grande pubblico. Il Comune di Rho ripropone in mostra quegli scatti nella casa del cinema cittadino, l’Auditorium di via Meda, d’intesa con l’assessorato alla Cultura e con Barz and Hippo. L’esposizione si chiude a partire da oggi, 8 aprile, e per il prossimo mese, con gli ultimi quattro pannelli, che completano il calendario 2025.

Settembre è dedicato a ”Mrs. Doubtfire”, uscito nelle sale l’11 febbraio 1994, il film in cui Robin Williams interpretava Daniel, un uomo divorziato dalla moglie e impossibilitato a vedere i propri figli, che decide di travestirsi da domestica per stare vicino a loro. A interpretare il protagonista nei panni della strepitosa governante in cui si traveste è Milena Tubiana, armata di scopa di saggina come fosse una chitarra elettrica.

Per ottobre Francesco Calculli, Gianfranco Rastrelli e Giuseppe Maggioni interpretano Aldo, Giovanni e Giacomo nell’indimenticabile “Tre uomini e una gamba”, uscito nelle sale il 27 dicembre 1997. Un cult, visto che alcune battute ancora vengono ricordate dai giovani di allora e dai ragazzi di oggi.

Novembre è affidato a Romano Tosi, perfetto nei panni di Marlon Brando, fantastico interprete de “Il Padrino”, uscito il 21 settembre 1972 scritto e diretto da Francis Ford Coppola. Don Vito Corleone guarda in macchina con il piglio di chi vuole tenere la famiglia unita e l’impero mafioso compatto.

Infine, dicembre: Ernesta Franguelli è “Mary Poppins”, la super governante armata di ombrello magico e di una borsa da cui escono mille meraviglie. Il film uscì nelle sale il 2 ottobre 1965 ed è ancora gettonatissimo in televisione, amato da adulti e bambini. Julie Andrews fu perfetta protagonista ed Ernesta posa con sciarpa al collo e guanti bianchi sfoderando un sorriso ammaliante.

Nella foto il pannello dedicato a “Tre uomini e una gamba”