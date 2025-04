De Paolini presenta ‘Moneta’, magazine di economia ‘poco arata’

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 11 aprile.2025 – Un giornale che “nasce in un momento molto particolare perché di questioni economiche c’è molto da discutere. Non credo che questa scossa globale si fermerà in poco tempo, anzi credo che nei prossimi mesi avremo molto di cui scrivere”. Parola di Osvaldo De Paolini, direttore del settimanale ‘Moneta’, nuova realtà di editoria economica legata ai quotidiani “Il Giornale”, “Libero” e “Il Tempo”, presentata questa mattina nel suggestivo proscenio di Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italiana in piazza Affari, a Milano. Dunque, “benvenuto a Moneta e speriamo che ci spieghi nel modo più semplice e non banale possibile tutto quello che ci capita nei dintorni”. Una mossa coraggiosa, in un’epoca turbolenta per il settore della carta stampata: ma la virtù nasce sempre dal coraggio. “È una mossa coraggiosa che l’editore ha voluto correre anche perché – sottolinea De Paolini – diventando gruppo editoriale con tre quotidiani e non avendo nulla che parli di economia in modo specifico, visto che sono tre quotidiani generalisti, seppur con inclinazione, certamente ce n’era bisogno”. Venendo ai temi, il direttore fa presente che Moneta “è la sintesi di tutto ciò che è economia e quindi ci occuperemo di tutto, soprattutto di temi che sono un po’ trascurati dai quotidiani, faccio l’esempio dell’agricoltura, faccio l’esempio di quello che arriva sulle tavole: noi- spiega- abbiamo un deficit di approvvigionamento molto importante, se pensiamo che il 60% della carne bovina che arriva sulle nostre tavole arriva dall’estero, potete immaginare che cosa può capitare nel momento in cui i mercati si dovessero chiudere”. I dazi- riconosce De Paolini- “sono la bomba atomica su queste cose: quindi sarebbe veramente complicato vedere le nostre tavole imbandite come le possiamo imbandire oggi”. Per questo, e non solo, l’obiettivo sarà dunque quello di “occuparci di questi temi che sono poco arati dai quotidiani ma anche dai settimanali economici”, e ciò “per noi sarà una missione importante”.