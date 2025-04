(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2025 – Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, ha ottenuto la semilibertà. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, detenuto dal 2015 per l’omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco, potrà ora trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, non solo per lavorare ma anche per svolgere attività di reinserimento sociale.

