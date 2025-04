Domenica 13 aprile, alle 10.30, si apre in Duomo la Settimana santa con la Messa delle Palme

GIOVEDÌ 17 L’INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE: TUTTE LE CELEBRAZIONI E GLI IMPEGNI DI MONS. DELPINI

IN PROGRAMMA ANCHE UNA CELEBRAZIONE ECUMENICA MERCOLEDÌ 16 NELLA CHIESA DI SAN SEPOLCRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2025 – L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, domenica 13 aprile presiederà il Pontificale delle Palme con cui si apre la Settimana santa (detta anche, nel rito ambrosiano, Settimana autentica). La celebrazione prenderà il via alle ore 10.30, con la benedizione degli ulivi e delle palme e la processione che si muoverà da Santa Maria Annunciata in Camposanto fino al portone principale della Cattedrale, per commemorare l’ingresso del Signore a Gerusalemme. Alle 11 l’inizio della Messa.

Nel pomeriggio di giovedì 17 aprile si apriranno invece i riti del Triduo Pasquale, per i cristiani cuore di tutto l’anno liturgico, preceduti al mattino dello stesso giorno dalla Messa crismale, a cui sono invitati in particolare tutti i membri del clero diocesano (presbiteri e diaconi) e durante la quale il Vescovo consacra gli oli santi: il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà le seguenti celebrazioni in Duomo:

. 17 aprile, Giovedì Santo – Ore 9, Celebrazione dell’Ora Terza e Messa Crismale; ore 17.30, Rito della Lavanda dei piedi (che in questo anno giubilare dedicato alla speranza coinvolgerà sei coppie di coniugi in attesa di un figlio) e Celebrazione della Messa nella Cena del Signore

. 18 aprile, Venerdì Santo – Ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; ore 17.30, Celebrazione della Passione e della Deposizione del Signore

. 19 aprile, Sabato Santo – Ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; ore 21, Veglia Pasquale di Resurrezione e celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana

. 20 aprile, Domenica di Pasqua – Ore 11, Messa Pontificale; ore 16.30, Secondi Vesperi Pontificali.

Inoltre:

. Mercoledì 16, ore 18, l’Arcivescovo si unirà alla Preghiera ecumenica promossa dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano nella Chiesa di San Sepolcro (piazza S. Sepolcro, Milano). In un anno in cui cattolici e ortodossi festeggiano la Pasqua nello stesso giorno, la celebrazione assume particolari significati. Al termine, ci si recherà nella cripta, una delle testimonianze più antiche della storia di Milano, per la confessione comune del Credo a 1700 anni dall’evento conciliare di Nicea

. Domenica 20 aprile, ore 8.30, l’Arcivescovo presiederà la Messa nel carcere di San Vittore (piazza Filangieri 2, Milano)

Le celebrazioni principali in Duomo saranno trasmesse in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.