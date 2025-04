FUORISALONE. Da cosnova Italia “Chase4Beauty Days” – dall’11 al 14 aprile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2025 – Nei nuovi concept offices che ospitano cosnova Italia (via Ettore Romagnoli 6), l’azienda dei brand make-up essence e Catrice, si terrà dall’11 al 14 aprile l’evento Chase 4 Beauty Days, per riscoprire “I colori della bellezza”.

Il progetto, in collaborazione con l’Associazione Verso un Nuovo Rinascimento APS e con il patrocinio del Municipio 6 – Comune di Milano, si inserisce tra le iniziative di corporate responsibility di cosnova: ci saranno presentazioni, premi, performance musicali, conferenze e una ricca rassegna d’arte contemporanea, con opere di artisti nazionali e internazionali. All’evento saranno esposte anche le opere del progetto “Arte e Autismo” a cura della Fondazione Oltre il Labirinto Onlus.

Con il motto che da sempre accompagna cosnova e i suoi brand “Make everyone feel more beautiful”, l’azienda da sempre si pone di fronte alla sfida di riflettere sul concetto di Bellezza, sul suo ruolo concreto nella vita delle persone e sulla necessità di educare le nuove generazioni a cercarla, riconoscerla e apprezzarla. Come ambasciatore della Bellezza, cosnova si pone l’obiettivo di educare alla responsabilità ed impegnarsi attivamente per contrastare il degrado, la bruttezza e le discriminazioni, promuovendo un mondo più armonioso e inclusivo: questi valori hanno ispirato i Chase 4 Beauty Days, perché l’esperienza della Bellezza lasci fiorire negli individui emozioni che risultano antitetiche alla paura.

cosnova, attraverso i suoi brand di make-up essence e Catrice riscopre ogni giorno il significato della Bellezza: il claim essence è “Make Beauty Fun” perchè la Bellezza procura un senso di piacere, appagamento, serenità, divertimento, entusiasmo nell’esprimere sé stessi senza limiti e pregiudizi, “Own Your Magic” è il motto Catrice, dove la Bellezza è qualcosa che arricchisce, suscitando un senso di gratitudine e appartenenza, e si traduce in gesti di gentilezza, gioia, fiducia in sé stessi, apertura verso gli altri, proprio come una magia.

L’ingresso e la partecipazione ai Chase 4 Beauty Days sono gratuiti, basta semplicemente prenotarsi attraverso il sito www.chase4beautydays.com/.