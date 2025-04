(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 aprile 2025 – Intorno alle ore 14.20, in via Galilei, un 13enne è stato investito da un veicolo, riportando lievi contusioni. Soccorso da un’ambulanza della Croce rossa, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Redazione