Incidente sul lavoro a Vigevano, 30enne soccorso con l’elicottero

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 11 aprile 2025 – Intorno alle ore 15.45, in viale Agricoltura 124, presso la Green Biological, un operaio di 30 anni, per cause in fase di accertamento, si è ferito ad un braccio con un mezzo meccanico.

Sul pposto sono Intervenuti: elisoccorso, giunto da Milano, um’auto infermieristica, un’ambulanza, i Vigili del fuoco i Carabinieri e i funzionari della locale ATS. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia.

