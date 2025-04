MILANO È MEMORIA. PRESENTATA LA CITY ESCAPE “MILANO RESISTE”

Realizzata da Garipalli e Comune di Milano, con Università Statale e Lapsus e il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Milano, è un urban game interattivo nei luoghi della Resistenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2025 – Nell’ambito delle iniziative promosse per l’80° Anniversario della Liberazione, è stata presentata oggi City Escape Milano Resiste, la nuova esperienza all’aperto e in libera fruizione che invita cittadini e cittadine di tutte le età a ripercorrere gli anni e i giorni cruciali della Resistenza, attraverso una narrazione interattiva dallo stile coinvolgente. Attraverso la web app Garipalli i giocatori seguono una trama avvincente, esplorano vie, piazze e monumenti legati alla storia della Liberazione, risolvendo enigmi ispirati a documenti, oggetti, luoghi e personaggi del passato. Lungo il percorso interagiscono via chat con figure storiche dell’epoca, raccogliendo informazioni e dettagli inaspettati che li guidano nell’avventura, per conoscere e portare alla memoria, in modo ludico e creativo, le testimonianze della Resistenza.

Realizzata insieme all’associazione di promozione sociale Laboratorio Lapsus, che ha curato la ricerca storica-archivistica e la supervisione scientifica e grazie a Banca Popolare di Milano, l’iniziativa nasce nell’ambito di “Tempo di Pace e Libertà. Ottanta anni di Liberazione”, il palinsesto di eventi di Comune di Milano e Università degli Studi di Milano per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione. Sono previsti oltre 70 appuntamenti nel corso dell’anno con un ricco calendario di eventi, incontri, conferenze e momenti di riflessione, volti ad attualizzare la memoria storica e a onorare i valori della Resistenza e della lotta partigiana, unendo passato, presente e futuro.

“City Escape Milano Resiste è molto più di un percorso interattivo, è un invito a rivivere e comprendere la forza della Resistenza unendo storia e innovazione. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo, con partner d’eccellenza, per rendere la memoria della Liberazione accessibile a tutta la cittadinanza, offrendo l’opportunità di trasformare il racconto storico in un’esperienza viva e partecipativa. Garipalli riafferma il suo impegno nel diffondere la conoscenza della storia attraverso linguaggi innovativi, avvicinando le nuove generazioni al passato e rendendo il patrimonio storico un elemento vivo e condiviso della nostra identità”, ha commentato Simone Radaelli, Direttore creativo Garipalli.

Il progetto si sviluppa attraverso un percorso di circa 3 km nel cuore di Milano che collega 10 tappe principali dislocate tra Brera e Duomo, come la storica libreria Feltrinelli, con punti di interesse ravvicinati per garantire un ritmo serrato e coinvolgente. Ogni tappa è concepita come una finestra sulla Milano dell’aprile 1945, quando la città si trasformava in un mosaico di paura e speranza.

La narrazione parte dalla ricostruzione di una Milano divisa. Le frequenze di Radio Milano Liberata trasmettono l’annuncio che scuote la città: “Cittadini, lavoratori! È l’ora della vittoria!” è la voce di Sandro Pertini, allora partigiano e membro del Comitato di Liberazione Nazionale, che echeggia tra tetti e cuori, simboleggiando il risveglio della libertà. Da Porta Ticinese al Corriere della Sera, dalla Stazione Centrale alle fabbriche della Bovisa, ogni angolo cittadino teatro di scontri diventa, al contempo, fronte della Resistenza.

La storia si concentra sulle vicende di un uomo comune, un oste di una piccola rivendita di vini, la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa della sorella. Nella notte tra il 24 aprile e l’alba del 26 aprile 1945, il protagonista viene guidato da biglietti misteriosi lasciati tra gli effetti personali della ragazza. Questi messaggi lo spingono ad avventurarsi in un percorso di ricerca che lo porta a scoprire un mondo nascosto di coraggio e speranza, popolato dai testimoni della Resistenza. Accompagnato da un amico fidato – ovvero chi gioca l’urban game – l’oste visita luoghi segnati dalla lotta contro l’occupazione nazifascista e dalla violenza dei soldati della Repubblica di Salò. Ogni passo diventa un atto di resistenza, un gesto di solidarietà in anni dominati dalla paura, e lo conduce a comprendere che anche lui, uomo comune, può fare la differenza nella storia.

Ogni evento narrativo è supportato da foto, documenti e audio originali reperiti in accordo con istituti di ricerca, enti storici e archivi specializzati individuati da Laboratorio Lapsus. Questo approccio ha permesso di garantire sia il rigore storico, sia una narrazione autentica e coinvolgente, capace di far rivivere i valori della Resistenza e della lotta di Liberazione.

Oltre al percorso principale, City Escape Milano Resiste prevede otto tappe singole collocate nei diversi Municipi della città. In ogni quartiere, una locandina dotata di QR code permette a cittadini e cittadine di scoprire la storia di un punto nevralgico della Resistenza, valorizzando il patrimonio storico locale e coinvolgendo direttamente la comunità.

City Escape Milano Resiste sarà fruibile gratuitamente per tutto il 2025, offrendo a tutti l’opportunità di vivere in prima persona il passato e comprendere il valore della memoria come impegno collettivo per il futuro.

Redazione