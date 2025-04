MILANO È MEMORIA. UN TRAM ROSSO PER LA LIBERAZIONE, IL TRIBUTO DI ATM ALL’80° ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2025 – Un tram per la Liberazione. Da giovedì 10 aprile è in circolazione sulla linea 3 da Gratosoglio a Duomo un convoglio dedicato all’80° Anniversario del 25 Aprile interamente pellicolato di colore rosso con la scritta “Tempo di Pace e di Libertà – 80° Anniversario del 25 Aprile”.

Il secondo entrerà in esercizio a metà aprile sulla linea 9, da viale Molise a Porta Genova.

È il tributo che Atm – in collaborazione con il Comune di Milano e Anpi – ha voluto dedicare alla città ricordando il ruolo avuto dai tanti tranvieri, meccanici e operai nella Resistenza. Numerosi dipendenti dell’azienda parteciparono agli scioperi del 1944, furono arrestati e deportati, come oppositori politici, nei campi di concentramento. Solo in pochissimi riuscirono a sopravvivere.

All’indomani del 25 aprile, dopo l’insurrezione, i tram tornarono a circolare con rapidità ed efficienza, segnando simbolicamente la rinascita della città.

Oggi presso il deposito ATM di via Teodosio, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, si è svolta la cerimonia di commemorazione di questi valorosi uomini della Resistenza che con coraggio e determinazione donarono la vita alla lotta per la libertà.

Il tram per il 25 Aprile fa parte del palinsesto di iniziative promosse dal Comune di Milano per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

