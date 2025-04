San Raffaele – Milano, approvata la mozione per il potenziamento dei collegamenti pubblici: dal 5 maggio attiva la nuova linea 928

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2025 – Dopo mesi di attesa, il Consiglio Comunale ha approvato nella giornata di ieri la mozione presentata dal consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia), volta al potenziamento della linea di autobus 925, attualmente unico collegamento diretto tra la fermata metropolitana di Cascina Gobba e l’Ospedale San Raffaele.

La proposta, depositata nell’ottobre 2023, nasce dalla necessità di migliorare un servizio di trasporto pubblico essenziale per centinaia di utenti: pazienti, operatori sanitari, docenti e studenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele, che quotidianamente si affidano alla linea 925 per raggiungere il polo ospedaliero e universitario.

A partire dal prossimo 5 maggio verrà attivata una nuova linea, la 928, che si affiancherà all’attuale 925 seguendone in larga parte il tracciato, con l’obiettivo di incrementare sensibilmente la frequenza delle corse durante le fasce orarie di maggiore afflusso. Il nuovo piano prevede infatti 34 corse aggiuntive dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 7:00-9:00, 13:00-15:00 e 16:30-19:30.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato – ha dichiarato il consigliere Francesco Rocca –. Abbiamo dato voce alle esigenze di tanti cittadini e lavoratori che ogni giorno affrontano disagi a causa della scarsa frequenza della linea 925. Anche grazie alla nostra mozione e al lavoro di ascolto e segnalazione portato avanti in questi mesi, verrà ora attivata la nuova linea 928, offrendo una risposta concreta alle necessità del territorio”.

Parole di soddisfazione anche da parte di Rosario Losiggio, Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari per Azione Universitaria e già studente dell’Università Vita-Salute San Raffaele:

“Il potenziamento del trasporto pubblico verso il San Raffaele è una battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione e costanza. Migliorare la qualità dei servizi per gli studenti significa, prima di tutto, garantirne l’accessibilità. Ringraziamo il consigliere Rocca per aver fatto proprie queste istanze e trasformato le nostre richieste in un risultato concreto e tangibile”.

