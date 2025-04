Scuola Forestami con la cooperativa Opera in Fiore insieme per arricchire la piantagione di Noviglio con i Bugs Hotel

Coinvolti i giovanissimi dell’Istituto Comprensivo Noviglio Casarile

Noviglio, 11 aprile 2025 – Una mattinata all’aria aperta, tra natura, creatività e scoperta della biodiversità. È questo lo spirito dell’iniziativa che ha visto protagonisti i giovanissimi dell’Istituto Comprensivo Noviglio Casarile, coinvolti in un laboratorio speciale all’interno della piantagione Forestami di Noviglio (MI).

Grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Opera in Fiore e Scuola Forestami, l’area realizzata nel 2022 da Forestami, si è arricchita di nuovi rifugi per la microfauna locale: i “Bugs Hotel”, piccole architetture naturali pensate per offrire riparo agli insetti del territorio.

L’attività è stata pensata per avvicinare i più piccoli alla biodiversità attraverso un’esperienza creativa e concreta. I Bugs Hotel, infatti, non sono solo un esercizio di manualità e fantasia, ma rappresentano un vero e proprio rifugio per gli insetti impollinatori, favorendo l’equilibrio ecologico sia in ambienti naturali che urbani. Questi rifugi contribuiscono a proteggere dai parassiti la fauna impollinatrice e gli insetti predatori, svolgendo un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute degli ecosistemi locali.

Guidati dai tutor di Scuola Forestami e dagli educatori di Opera in Fiore, i partecipanti hanno appreso l’importanza della biodiversità e il ruolo fondamentale degli insetti nella salute degli ecosistemi. Dopo una breve introduzione, gli studenti e le studentesse si sono messi all’opera per costruire il proprio hotel per insetti, utilizzando rametti, pigne e materiali raccolti sul posto.

Un piccolo ma prezioso contributo per rendere l’area ancora più viva e accogliente per la fauna locale e al tempo stesso un’esperienza concreta di educazione ambientale per i più giovani.

Redazione