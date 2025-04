SESTO, AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE AL GIARDINO DEI TIGLI: UNO SPAZIO RINNOVATO PER I CITTADINI

Il sindaco Roberto Di Stefano: “Prosegue nostro impegno per rendere Sesto una città sempre più moderna, inclusiva e a misura di cittadino.”



(MI-LORENTEGGIO.COM) Sesto San Giovanni, 11 aprile 2025 – Partono i lavori per la creazione del nuovo centro di aggregazione al Giardino dei Tigli. Un intervento che darà nuova vita alla struttura, rendendola ancora più funzionale e accogliente per tutti i cittadini che frequentano l’area.

uno spazio più moderno e vivibile.

“Con questo progetto, restituiamo alla comunità uno spazio rinnovato, che risponderà alle esigenze di chi lo frequenta e sarà un punto di riferimento ancora più importante per tutti – ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano. – È il segno del nostro impegno per rendere Sesto una città sempre più moderna, inclusiva e a misura di cittadino. Grazie a tutti gli attori coinvolti per la riuscita del progetto”.

I lavori sono previsti in completamento per l’estate.