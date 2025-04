12 aprile, taglio del nastro per lo Spazio 27B a Legnano

Al piano terra dell’edificio aprono biblioteca di quartiere e Spazio Incontro Canazza

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 12 aprile 2025 – Dopo l’ingresso nei mesi scorsi delle attività di formazione e residenza, con l’ITS Incom Academy e gli studenti della Rugby Academy di Parabiago e l’apertura dell’attività di ristorazione Terzo Tempo Bistrò, sabato 12 aprile fa un altro passo avanti l’importante lavoro di rigenerazione sociale guidato da Fondazione San Carlo, Cooperativa Intrecci e Renovo Impresa sociale per dare vita allo Spazio 27B (ex RSA Accorsi). Saranno due servizi comunali di carattere socio-culturale a fare il loro ingresso nell’edificio di via Girardi: la biblioteca di quartiere e il centro civico, Spazio Incontro Canazza, entrambi situati al piano terra della struttura. A seguire, nei prossimi mesi, si farà focus sull’abitare, che dello Spazio 27B rappresenta, insieme, la parte più consistente e l’attività portante del complesso.

«Si tratta di un momento storico per la nostra Città -dichiara il sindaco Lorenzo Radice – Questo edificio rimasto inutilizzato per circa 12 anni ora torna finalmente a vivere in tutte le sue parti. Con l’arrivo nello Spazio 27B della terza biblioteca cittadina e del Centro civico, consegniamo al quartiere Canazza e alla Città un luogo di comunità in cui convivranno formazione, servizi sociali e culturali, coworking, attività per il tempo libero, occasioni di socializzazione e spazi per la residenzialità temporanea in una formula polifunzionale che vedrà la compresenza di generazioni e utenze diverse; un mix che significa ricchezza sociale. Se l’obiettivo del bando che ha permesso di realizzare i lavori sull’ex Accorsi era quello di riqualificare le periferie, lo Spazio 27B centra in pieno questo obiettivo: la rigenerazione dell’immobile ha creato le condizioni perché qui la comunità locale possa ritrovarsi e rafforzarsi creando relazioni. Il mio grazie va a Città Metropolitana, il cui ruolo è stato determinante per il coordinamento e il supporto offerti in sede di bando, alle amministrazioni comunali che ci hanno preceduto per avere progettato e realizzato gli interventi strutturali e all’associazione temporanea di scopo formata da Fondazione San Carlo, Cooperativa Intrecci e Renovo impresa sociale, realtà che hanno creduto nelle potenzialità di questo immobile elaborando un progetto di grande valenza per la comunità legnanese e proiettato al futuro, progetto in cui stanno investendo risorse, energie e tempo per guidare una cordata di attori sociali e culturali».

Entrata in funzione il 19 febbraio 1970, la casa di riposo, poi intitolata a Luigi Accorsi, è stata dismessa come RSA nel 2012. L’edificio è stato riqualificato grazie a 4 milioni di euro di risorse ministeriali intercettati nel 2016 nell’ambito del bando nazionale sulle Periferie, cui la Città metropolitana di Milano ha partecipato con il Programma “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana”, che ha coinvolto oltre trenta Comuni, tra i quali Legnano, che insieme a Rescaldina e Castano Primo ha sviluppato il Progetto “Integration machine”, e ad altri 800mila euro del bilancio comunale. La ristrutturazione dell’immobile è consistita in opere di riqualificazione edilizia e impiantistica (demolizioni e ricostruzione di nuove partizioni interne), in interventi di efficientamento energetico (regolarizzazione dell’involucro, cappotto esterno, coibentazione e sostituzione serramenti) e nell’adeguamento alle norme di prevenzione antincendio. A seguito del percorso di coprogrammazione e coprogettazione è stata individuata un’Associazione Temporanea di scopo (ATS) composta da Fondazione San Carlo onlus, Cooperativa sociale Intrecci e Renovo Impresa sociale cui è stata affidata per 20 anni la gestione dello stabile. Il progetto di gestione comprende alloggi temporanei per lavoratori e studenti distribuiti su tre piani, aule e laboratori dell’ITS Incom Academy (corsi di formazione post diploma) e un’attività di ristorazione, il Terzo Tempo Bistrò al piano terra. Al quarto piano è presente un’aula conferenze.

«Si tratta di un importante risultato frutto di una sinergia altrettanto efficace che ha permesso di portare a termine un importante progetto di rigenerazione urbana – afferma il Consigliere delegato allo Sviluppo Economico Giorgio Mantoan – La Città metropolitana di Milano, sia col bando Periferie, sia con i piani integrati del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha giocato un ruolo chiave nella regia di operazioni di recupero e rilancio di edifici dismessi, veicolando risorse nel territorio sulla base di una coprogettazione mirata. Questa è la strada da percorrere, anche su altri fronti: penso al percorso già avviato per la ricerca di spazi da destinare a residenze universitarie, ad esempio. Uno sguardo d’insieme, di territorio permette sicuramente una programmazione e una progettazione efficaci e che portano a risultati concreti come quello di oggi».

«Per prima cosa riteniamo doveroso un ringraziamento all’Amministrazione comunale che, oltre ad aver creduto da subito al progetto che abbiamo presentato in sede di gara, ha collaborato fattiva-mente perché questo diventasse realtà –dichiara Giorgio Gualzetti, presidente di Renovo Impresa sociale e direttore di Fondazione San Carlo onlus a nome dell’ATI –Crediamo che questa alleanza rappresenti un felice esempio di quello che un sano e virtuoso rapporto tra pubblico e privato sociale può generare per una comunità di quartiere e per tutta la città. In secondo luogo, ma non ultimo, crediamo che l’essere riusciti a riunire sotto lo stesso tetto realtà locali eterogenee fra loro, dal momento che operano in ambiti di età e di interesse così diversi, sia l’elemento più innovativo e caratterizzante di questo progetto, la sua vera ricchezza. Allo stesso tempo, però, questo rappresenta anche la grande sfida che ci aspetta: creare nuove sinergie e collaborazioni virtuose tra loro per amplificarne le potenzialità. Un compito che ci vedrà impegnati per tutta la durata della convenzione».

I servizi comunali all’interno dello Spazio 27B

La biblioteca, la terza a Legnano dopo la sede centrale di via Cavour e quella nel quartiere Mazzafame, rientra nel progetto di biblioteca diffusa, quindi presente nelle zone non centrali della città con servizi e iniziative. Lungi dall’essere semplicemente una casa dei libri, questa biblioteca sarà, infatti, anche un motore di attività che coinvolgeranno diverse fasce d’età e abbracceranno un ampio ventaglio di proposte. La biblioteca sarà un open space di circa 200 metri quadrati che riunirà diverse funzioni per diverse utenze (studio, gioco, socializzazione): oltre ai canonici spazi per la consultazione, la lettura e lo studio (25 posti), a due postazioni internet fisse e alla possibilità di connettersi wi-fi in tutto l’ambiente, saranno presenti anche un’area morbida per i bambini e il “kids pit stop” (zona allattamento) per le mamme. Un ambiente a parte, di otto posti, sarà riservato al coworking, un servizio che sarà attivo dal lunedì al venerdì. Particolare attenzione è stata riservata agli arredi, caratterizzati da un design funzionale ai diversi utilizzi che potranno essere fatti dello spazio: infatti le scaffalature, basse e dotate di rotelle, potranno diventare gli elementi con cui modulare l’ambiente. La biblioteca sarà dotata anche di un pannello a scorrimento utilizzabile per le proiezioni. Il patrimonio librario, la cui dotazione iniziale sarà di oltre 1.800 volumi, sarà ordinato in isole tematiche.

Orari di apertura della biblioteca: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14.30 – 18.50; giovedì 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.50; sabato 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.00. email biblioteca.legnanospazio27b@csbno.net , tel 02 80898922

Il centro civico “Spazio Incontro Canazza” si trasferisce nello Spazio 27B dopo oltre vent’anni di attività nel vicino immobile di via Colombes. In questi anni il centro civico, gestito dalla cooperativa sociale Età Insieme, è diventato un riferimento per il quartiere e per il territorio come luogo ricreativo, espressivo, e culturale che propone attività volte a creare relazioni, a rafforzare i legami sociali e a ridurre la solitudine. Lo Spazio Incontro organizza corsi per il tempo libero rivolti a tutte le fasce d’età e momenti di incontro formali e informali. Nella proposta di corsi figurano: attività motorie, discipline orientali, ballo e uso di strumenti musicali, linguaggi espressivi come il laboratorio di creta, abilità manuali come il tè con il lavoro a maglia e la sartoria, lo studio di lingue straniere e l’informatica. C’è uno spazio di lettura ad alta voce e di espressività teatrale, di meditazione. Il lunedì, il martedì e il venerdì pomeriggio gli spazi sono dedicati al centro educativo aggregativo per minori; si tengono inoltre laboratori linguistici per ragazzi migranti, dagli 11 ai 18 anni, e per donne migranti. Lo Spazio Incontro è anche “casa” per i gruppi di auto mutuo aiuto, ovvero per quei cittadini che, vivendo una difficoltà, come la dipendenza dal gioco d’azzardo, il lutto, il disagio psichiatrico e la dipendenza affettiva, si scoprono come risorse reciproche che il gruppo mette a disposizione per il benessere di ciascuno. Nello Spazio Incontro, in collaborazione con l’Auser e i volontari del quartiere, è attivo un servizio di telefonia sociale. È in capo allo Spazio Incontro il progetto dei custodi sociali per il prossimo triennio; il servizio ha lo scopo di entrare negli abitati per individuare problematiche di natura sociale o di isolamento per raccordarsi con i servizi comunali e, insieme, di generare reti di convivenza e collaborazione tra gli inquilini favorendo una migliore gestione degli spazi comuni e promuovendo momenti di animazione. Negli ultimi anni sono circa seicento le persone che, in media, frequentano lo Spazio; un centinaio le iniziative ospitate annualmente.

Contatti: tel 0331 1910304, mob 393 9559186, email: spazioincontrocanazza@etainsieme.org https://etainsieme.org/servizi-ai-minori/spazio-incontro/