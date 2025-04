A Basiglio un incontro su longevità e prevenzione

Domenica 13 aprile alle ore 17.30 presso la Sala consiliare l’Amministrazione comunale organizza l’iniziativa “Per guadagnare anni di vita sana” a cui interverranno esperti che condivideranno le loro conoscenze e offriranno suggerimenti pratici e strategici per una vita lunga e in salute

(mi-lorenteggio.com) Basiglio (12 aprile 2025) – Un’occasione per saperne di più su come prendersi cura del proprio benessere e migliorare la qualità della vita. Perché non è mai troppo tardi per correggere lo stile di vita e migliorare la longevità.

Domenica 13 aprile alle ore 17.30 presso la Sala consiliare in piazza Leonardo da Vinci 1 si terrà il convegno dal titolo “Longevità e prevenzione” con gli interventi di Giorgio Nannini, medico chirurgo e odontoiatra, autore del libro “Longevità e sorriso”, Romina Cervigni, responsabile scientifica della Fondazione Valter Longo, Franco Raiteri, medico chirurgo e di medicina generale a Basiglio, Marco Marchei, giornalista sportivo e maratoneta olimpico.

La longevità dipende sia da fattori genetici sia dallo stile di vita. Se la genetica, infatti, gioca un ruolo nel determinare la predisposizione a vivere a lungo e proteggersi dalle malattie, le abitudini di vita possono migliorare la qualità della vita di ciascuno. In particolare sono fondamentali l’alimentazione e l’attività fisica.

«L’attenzione al nostro stile di vita – dichiara la sindaca Lidia Reale, che ha mantenuto le deleghe a politiche sociali e welfare – dall’alimentazione al movimento fanno la differenza per mantenerci in salute a lungo. Ne parleremo con esperti in medicina, nutrizione e sport che ci proporranno strategie e suggerimenti per vivere meglio. Anche chi non è aiutato dalla genetica, può migliorare la qualità e la durata della propria vita, compiendo scelte consapevoli».

Redazione