Abbiategrasso. Consegnate le Benemerenze Civiche: i premiati

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 12 aprile 2025 – Questa mattina nella Sala Consiliare del Castello si è tenuta la cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche che– come ha spiegato in apertura il sindaco Cesare Nai – rappresentano un prestigioso riconoscimento, istituito cinque anni fa dal nostro Comune, con l’obiettivo di premiare chi ha contribuito a dare lustro alla città di Abbiategrasso.Per l’edizione del 2025, erano state avanzate due proposte di candidatura, condivise e valutate dai Capigruppo in Consiglio Comunale.

“Prima ancora però, come gesto di gratitudine a nome di tutta la cittadinanza, insieme alle Benemerenze civiche abbiamo voluto consegnare una pergamena nominale ai nostri Vigili del Fuoco volontari che erano in servizio la notte di Capodanno – ha detto in apertura il primo cittadino accompagnato dalla vicesindaco Beatrice Poggi e dal presidente della massima assise cittadina Francesco Bottene – nello specifico, il Capo Squadra Paolo Bolchini, insieme ai colleghi Luca Giovanni Tacchini, Gianluigi Pastori, Matteo Frascolla, Nicolò Bianchi e Francesco Maulicino. La squadra citata infatti, su richiesta della centrale operativa, era intervenuta per domare un incendio sviluppatosi nei pressi di un complesso abitativo in via Vivaldi. Durante l’intervento, questi stessi volontari sono stati oggetto di un attacco indiscriminato da parte di un gruppo di circa cinquanta individui, che hanno lanciato petardi e altri oggetti potenzialmente pericolosi, mettendo a serio rischio l’incolumità degli operatori, impegnati per la sicurezza della cittadinanza. Nonostante l’estrema pericolosità della situazione, i nostri Vigili del Fuoco hanno saputo gestire l’emergenza con grande lucidità e professionalità, evitando di cedere alle provocazioni e garantendo prioritariamente la sicurezza propria e della comunità. Grazie al loro addestramento e alla loro esperienza, sono riusciti a ripiegare strategicamente per sottrarsi alla violenza, completando poi l’intervento nelle ore successive con il supporto delle Forze dell’Ordine. Purtroppo, l’accaduto ha causato danni ai mezzi in dotazione, acquistati anche grazie al contributo della cittadinanza.

Per il coraggio, l’abnegazione e l’altissimo senso del dovere dimostrati in tale circostanza, siamo qui oggi a dare il giusto merito a questi uomini a nome dell’intera comunità. La cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche rappresenta un momento di riconoscimento e gratitudine per coloro che, con dedizione e sacrificio, operano per la sicurezza e il benessere della nostra città; questa cerimonia non ha solo un valore celebrativo, ma vorrebbe essere un invito a riflettere sul valore della solidarietà e dell’impegno civico. In un mondo sempre più complesso e sfidante, il loro esempio rappresenta una guida preziosa per tutti noi” .

Quanto invece alle Benemerenze, dette anche Leoncino d’oro, il primo premiato è stato lo storico Mario Comincini..

“Mario Comincini è un nostro concittadino, storico e ricercatore, nonché autore di numerosi libri di interesse storico, sociale, naturalistico e geografico – ha introdotto Nai – Le sue opere sono interamente incentrate sulla nostra città e il nostro territorio, mettendo in luce le radici storiche e culturali di Abbiategrasso in maniera mirabile. La sua competenza e la passione per l’approfondimento sono evidenti nei suoi studi, che hanno contribuito a preservare e valorizzare la memoria storica del nostro territorio”.

L’altro Leoncino d’oro è stato assegnato ad Alberto Amodeo: nuotatore paralimpico pluricampione, che ha portato prestigio alla città grazie ai suoi straordinari risultati sportivi. Lo scorso anno, alle Olimpiadi di Parigi 2024, Alberto ha conquistato:

· 1° posto nei 400 metri stile libero

· 1° posto nei 100 metri farfalla

· 3° posto nei 100 metri stile libero

Inoltre, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha ottenuto:

· 2° posto nei 400 metri stile libero

· 7° posto nei 100 metri stile libero

· 6° posto nei 100 metri farfalla

“I successi di Alberto non sono solo una testimonianza del suo impegno e dedizione nello sport – ha concluso il sindaco – ma rappresentano anche un’ispirazione per tutti noi, dimostrando come la determinazione e il coraggio possano superare ogni barriera. Questi due candidati incarnano perfettamente i valori e le virtù che le benemerenze civiche intendono celebrare. La loro dedizione e i loro successi hanno contribuito a rendere Abbiategrasso una città di cui essere fieri”.