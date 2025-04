Funivia di Monteviasco (Va), monitoraggio delle attività in vista dell’imminente riapertura

(mi-lorenteggio.com) Varese, 12 aprile 2025 – Il monitoraggio delle attività necessarie per il ripristino della funivia “Ponte di Pietro – Monteviasco”, chiusa dal novembre 2018. Questo il tema al centro della riunione tenutasi in prefettura a Varese, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente della provincia di Varese, Marco Magrini, insieme al prefetto Salvatore Pasquariello.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso come, anche a seguito dell’affidamento della gestione dell’impianto ad un’associazione temporanea di imprese – costituita da Azienda trasporti milanesi e da Imprese turistiche barziesi (Itb), ex gestore trasporti della provincia di Lecco – è stato possibile procedere alla ristrutturazione dell’infrastruttura garantendo la sua messa in sicurezza.

L’apertura ufficiale avverrà non appena terminati gli ultimi controlli e ottenuto il nulla osta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), presumibilmente all’inizio del prossimo mese di giugno.

Il ripristino dell’impianto rappresenta un esempio tangibile di quanto la sinergia tra istituzioni possa portare a risultati concreti. La cooperazione messa in campo ha permesso di restituire a Monteviasco il ruolo centrale che questo luogo ha nel panorama sociale e turistico della provincia di Varese.