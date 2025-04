Inseguimento in viale Monte Ceneri, auto della Polizia Locale finisce contro dehor: due arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2025 – Nel pomeriggio di oggi, all’angolo tra viale Monte Ceneri e via Piana, un’auto della Polizia Locale, dopo un inseguimento, con un’auto di fuggitivi all’alt, ha terminato la propria corsa contro il dehors di un bar. L’inseguimento è incominciato da piazza Principe Eugenio, quando un’Audi nera, si è data alla fuga prendendo via Monte Ceneri, ma, svoltando in via Plana. A ha tamponato un furgone e l’agente alla guida, per evitare i due veicoli, ha sterzato finendo contro il dehors del locale. Fortunatamente i tavoli del bar erano senza clienti. Sul posto oltre ai rinforzi sono giunti diverse pattuglie della Locale, che hanno arrestato il conducente dell’Audi, un cubano di 33 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e perchè anche risultato positivo ad alcol e droga Il passeggero, un peruviano di 23 anni, anche lui positivo all’etilometro, è stato denunciato a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale. Il terzo occupante, per il momento è fuggito.

Redazione