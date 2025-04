MILANO È MEMORIA. LA CITTÀ FESTEGGIA SANDRA GILARDELLI DONNA DELLA RESISTENZA

Domani alla Cineteca Arlecchino l’anteprima assoluta del docufilm sulla sua vita in attesa di ascoltarla in piazza Duomo il 25 Aprile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2025 – Il prossimo 25 aprile Sandra Gilardelli, grande donna della Resistenza milanese, parteciperà alla manifestazione per l’80° Anniversario della Liberazione. Prossima a compiere 99 anni, dal palco in piazza Duomo nella sua Milano, ancora una volta racconterà di quegli anni in cui, appena 18enne, si unì alla lotta partigiana come staffetta della Brigata “Cesare Battisti”. Una vita straordinaria che domani, domenica 13 aprile, alle ore 11, alla cineteca Arlecchino in via San Pietro all’Orto 9, sarà ripercorsa dal docufilm, in anteprima assoluta, “Sandra Gilardelli. La partigiana e la rosa rossa” di Marco Manzoni.

Dal 1943 al 1945, Sandra ha rischiato la vita per portare messaggi, provviste e medicinali tra i monti del Verbano, contribuendo in prima linea alla lotta per la libertà. La sua storia – segnata da momenti drammatici come l’eccidio di Trarego, ma anche da gioie profonde come la Liberazione di Intra il 24 aprile 1945 – è oggi un simbolo del coraggio femminile nella Resistenza.

Il docufilm, arricchito da immagini d’epoca della Casa della Resistenza di Fondotoce e da un raro filmato in 16mm concesso dall’Istituto Storico “Piero Fornara”, restituisce la memoria viva di quegli anni, intrecciando la narrazione storica con la testimonianza personale di Sandra Gilardelli, che oggi continua a raccontare ai giovani il valore della libertà e della democrazia.

Sandra Gilardelli, insignita dell’Ambrogino d’Oro il 7 dicembre 2024, sarà tra le figure più attese sul palco della grande manifestazione del 25 aprile: un’occasione per festeggiare non solo la fine dell’oppressione, ma anche la forza di una donna che ha fatto della memoria attiva la propria missione.

L’ingresso per la visione del docufilm è libero, fino a esaurimento posti.

Il docufilm fa parte del programma del Comune di Milano “Tempo di pace e libertà”, ed è promosso da ANPI – Comitato Provinciale di Milano.