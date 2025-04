Milano. In migliaia al corteo Pro Palestina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2025 – Nel pomeriggio di oggi, in migliaia sono scesi in piazza a Milano per partecipare al corteo nazionale “Fermiamo la macchina bellica – Palestina libera” convocato dalle realtà palestinesi, sindacati, centri sociali, organizzazioni politiche, solidali.

Il percorso con corteo ha attraversato la città partendo da piazza Duca D’Aosta, via Luigi, Galvani, via Pola, piazzale Lagosta, via Traù, via Alserio, via Carlo Farini, piazza Baiamonti, via Montello, fino a piazza Sempione e Arco della Pace.

Durante il passaggio del corteo, in piazzale Lagosta, su una vetrina del banco BPM, è comparsa la scritta “Spara a Giorgia”; in via Traù è stata bruciata una videocamera del Banco Desio ed è stata e fatta una scritta “No riarmo”: in via Alserio è stata danneggiata un vetrina del Carrefour.

Redazione