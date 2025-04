Rho. Consegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2023-2024

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 aprile 2025 Genitori orgogliosi, ragazzi pronti a vivere il loro futuro con un solido mix di impegno e passione. Chi sognando di diventare pilota, chi pronto a iscriversi a Ingegneria aerospaziale, chi decisa a puntare su educazione e scienze umane.La consegna delle Borse di studio riferite all’anno scolastico 2023/2024 si è svolta a Villa Burba nel pomeriggio del 10 aprile in una sala convegni affollata di ragazzi, genitori e parenti dei premiati.In primis sono state assegnate 30 borse di studio da 350 euro per studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado, quindi altre 48 borse di studio da 200 euro per ragazzi e ragazze della secondaria di primo grado.Alla cerimonia erano presenti l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e il Sindaco Andrea Orlandi: entrambi hanno evidenziato le fatiche dei giovanissimi studenti, che hanno portato a conquistare risultati eccellenti, ma anche quelle dei familiari, pronti sempre a sostenere e spronare i figli.Le borse di studio permettono ogni anno di riconoscere gli sforzi affrontati e la bellezza di compiere un percorso scolastico che regala soddisfazioni, oltre a relazioni e incontri che durano spesso per tutta la vita. Studenti emozionati, dunque, e occhi lucidi per mamme e papà fieri dei loro risultati. Sindaco e Assessore hanno ricordato l’importanza di coltivare i propri sogni: magari la vita porterà in altre direzioni rispetto a quelle immaginate all’inizio, ma la fatica non sarà mai sprecata perché insegna a imparare cose nuove e ad avere grandi obiettivi.

Un ringraziamento anche alle scuole che mettono in campo attività e percorsi innovativi, che aiutano a costruire una comunità migliore.



Nella foto il gruppo dei premiati delle scuole secondarie di primo grado