Vela. Formazione e aggiornamento: partecipazione oltre alle aspettative alle due serate organizzate dalla XIV Zona FIV a Desenzano e Riva del Garda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2025 – I mesi invernali e l’inizio della primavera si sono confermati un periodo strategico per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici di vela della XIV Zona FIV. Un ricco calendario di appuntamenti ha coinvolto istruttori e ufficiali di regata in corsi e serate formative organizzate nei primi mesi dell’anno presso circoli affiliati con sede nelle città della Pianura Padana che fanno parte della Zona, come Verona e Parma. Una scelta che conferma la volontà della Zona di portare la formazione, ma non solo, anche oltre le rive dei laghi, valorizzando l’intero territorio, che coinvolge le

Province di Bolzano, Trento, Mantova, Verona e Brescia, con l’esclusione del Lago d’Iseo e gli specchi d’acqua dei laghi di Garda, Caldaro, Caldonazzo, Idro, Ledro, Molveno con attività occasionali sui laghi di Resia e di Mantova.Gli incontri, arricchiti dalla partecipazione di specialisti provenienti da ambiti diversi – dalla meteorologia (relatore Francesco Pasi ricercatore del CNR, previsore meteo operativo che gestisce la modellistica del Consorzio LaMMA)

alla progettazione (incontro con Giovanni Ceccarelli-Come progettare una barca da regata, dalla Coppa America ai Libera del Garda) – hanno animato un periodo denso di contenuti tecnici, offrendo preziose occasioni di confronto e crescita professionale.Tra gli appuntamenti più recenti e partecipati, spicca il corso di aggiornamento sul nuovo Regolamento di Regata 2025-2028, articolato in due serate svolte a Desenzano e Riva del Garda. L’iniziativa ha raccolto circa 120 partecipanti tra Istruttori e Ufficiali di Regata, guidati da Giorgio Bolla, Giudice Internazionale, che ha saputo illustrare con competenza e chiarezza le numerose novità introdotte dal nuovo testo normativo.“Era da tempo che questo aggiornamento sul Regolamento non si teneva in presenza: la pandemia aveva spostato tutto online, anche oltre il lockdown. Quest’anno la Federazione Italiana Vela ha voluto riportare gli incontri sui territori, per permettere a tutti di partecipare e confrontarsi dal vivo. La partecipazione è stata ben oltre le mie aspettative, sia per numero di UdR che di allenatori presenti. Abbiamo presentato le principali novità del nuovo Regolamento World Sailing – sono più di 100! – alternando spiegazioni a ‘giochi’ basati su casi reali accaduti nei primi mesi del 2025. E non poteva mancare un focus sulla regola 18, spesso ritenuta la più difficile, ma in realtà solo la più lunga!”, ha commentato Bolla a conclusione delle due giornate.

Accanto ai giudici, la presenza di numerosi istruttori e allenatori ha testimoniato l’interesse trasversale per questi momenti di aggiornamento. La XIV Zona FIV conferma così il proprio impegno nel promuovere una formazione continua e qualificata, riconosciuta con crediti formativi per gli istruttori, e nel mantenere attiva e motivata la rete degli Ufficiali di Regata.Una rete fondamentale per sostenere un territorio che, per concentrazione e livello tecnico degli eventi nazionali e internazionali – in particolare sul lago di Garda, ma non solo – rappresenta una delle realtà più dinamiche e autorevoli della vela italiana.“Mediamente nella nostra Zona formiamo ogni anno una trentina di nuovi istruttori, considerando tutte le discipline – altura, deriva, windsurf, kite – collocandoci tra le prime cinque Zone FIV a livello nazionale”, sottolinea Beppe Devoti, responsabile della formazione istruttori per la XIV Zona FIV. Le iniziative proseguiranno durante la stagione con lo svolgimento dei primi moduli dei nuovi corsi istruttori.