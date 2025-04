Bresso, cultura: presentazione del libro Delitto al Pirellone di Tiziana Maiolo, tra i partecipanti al dibattito il Sindaco Simone Cairo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2025 – Una bella iniziativa quella di ieri pomeriggio con la presentazione del libro “Delitto al Pirellone” di Tiziana Maiolo. Evento che ben si inserisce negli appuntamenti “Incontri con l’autore” voluti dall’amministrazione comunale di Bresso per coinvolgere la cittadinanza nel piacere di leggere.

“È un onore avere Tiziana con noi oggi “- ha commentato il Sindaco Simone Cairo. “Non solo come giallista ma anche per tutto ciò che rappresenta con il suo vissuto in politica, nelle istituzioni, come giornalista e opinionista. Temi come la lotta alla criminalità e la giustizia sono sempre attualità in qualsiasi amministrazione comunale. Anche a Bresso ci confrontiamo con il desiderio di maggiore sicurezza espresso costantemente dalla cittadinanza”.

“‘Delitto al Pirellone’ è un legal thriller che si legge volentieri – aggiunge l’Assessore Luigi Chiodini- e Tiziana è una persona poliedrica che ha ricoperto ruoli importanti in politica e non solo. Ha ancora tanto da dare in ogni ambito”.

“Nei miei libri vive un po’ di me” – argomenta Tiziana Maiolo – tutti i protagonisti raccontano parte della mia storia e le stesse ambientazioni, Milano, il Tribunale, la Liguria, sono i luoghi della mia vita. Vorrei far riflettere oltre che intrattenere: la giustizia, la modalità di condurre le indagini e di ‘fare notizia’…esiste un’etica o per lo meno dovrebbe esistere. Questo è il mio secondo giallo e presto ne uscirà un terzo così da chiudere la trilogia che vede tre donne protagoniste”.

Il libro in pillole: un antico pugnale peruviano, un brutale omicidio, un giallo avvincente ambientato nella Milano della metà degli anni ’90. Sono gli anni di Tangentopoli e dell’ascesa di Berlusconi, anni di forti cambiamenti e di scompiglio politico. E ancora…Il narcotraffico sud americano, le “famiglie”, i drammi di quegli tempi.

V. A.