Con la Domenica della Palme anche Cesano Boscone si prepara alla Pasqua – FOTO e VIDEO

Nelle tre parrocchie cittadine, la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario, al via la Settimana Santa

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 aprile 2025 – Con la Domenica della Palme anche a Cesano Boscone hanno inizi i riti della Settimana Santa che culmineranno con la Santa Pasqua.

Sin dalle prime ore del mattino, numerosi i cittadini e i fedeli della Comunità Pastorale della Madonna del Rosario, che si sono recati nelle tre chiese cittadine (San Giovanni Battista, San Giustino e Sant’Ireneo) chi solo per prendere l’ulivo benedetto e/o partecipare alla Santa Messa della Domenica delle Palme, così come è stato in San Pietro, dove è stata letta l’omelia di Papa Francesco.

La pioggia delle prime ore della mattinata ha impedito che alcune delle funzioni religiose avvenissero all’aperto. Nel centro storico, il mercato agricolo ha fatto da cornice a questa domenica di Festa.

L. P.

SAN GIOVANNI BATTISTA