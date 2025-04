MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 14 aprile, alle ore 16.30 a Palazzo Marino. In apertura di seduta gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno gli argomenti residuati dalla seduta precedente, in particolare l’Aggiornamento della Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano e una Modifica comma 3 dell’art. 40 del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale.

In coda mozioni e ordini del giorno.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del Giorno: Proposta di integrazione del Regolamento del Consiglio comunale.

Mozione: Aumentare l’efficacia delle norme sul patrimonio edilizio dismesso con criticità.

Mozione: Chiusura campi nomadi irregolari.

Mozione: Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Ordine del giorno: Proiezione del documentario “No other land”.

Mozione: Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione: Assegnazione immobili comunali.

Ordine del giorno: Proposta di adesione della Città di Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Ordine del giorno: Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Mozione: Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Mozione: Rifacimento del Murale dedicato a Liliana Segre, Sami Modiano e Edith Bruck.

Mozione: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Mozione: PA/1c Vaiano Valle Nord, AS/1 Bellarmino, AS/2 Vaiano Valle sud.

Ordine del Giorno: Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Mozione: Sicurezza, degrado e disturbo notturno aree verdi Cimiano – Crescenzago – Q.re Feltre – Rizzoli e Parco Lambro – Richiesta interventi urgenti. NUOVO TESTO

Mozione: “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Mozione: Presidio Polizia locale Piazza Archinto.

Mozione: Proposta di intitolazione di una via o di un giardino a Ermanno Azzali, fondatore.

Mozione: Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Mozione: Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Mozione: Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Mozione: Sicurezza e riposo notturno- installazione cancellata- giardini di P.zza Aspromonte. NUOVO TESTO

Mozione: Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Ordine del Giorno: Toponomastica al femminile: moltiplicare gli spazi per ricordare la figura femminile all’interno della società milanese.

Mozione: Parcheggi per disabili nelle immediate vicinanze dei luoghi ritenuti di utilità pubblica e loro geolocalizzazione sul sito del Comune di Milano.

Mozione: Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione: Semafori pedonali.

Ordine del giorno: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Ordine del giorno: Attivare percorsi di ricerca e studio per recuperare la memoria della strage del Cibeno.

Ordine del Giorno: Cittadinanza onoraria alla studentessa iraniana Ahoo Daryaei e Condanna del regime degli ayatollah.