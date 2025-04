Modena strega ancora l’Allianz Cloud, finisce 0-3

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2025 – Nulla da fare per Allianz Milano contro la Valsa Group Modena, il risultato è lo stesso dell’ultima di stagione regolare giocata lo scorso 2 aprile: 0-3 per la squadra emiliana dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Soltanto nel terzo parziale la squadra del presidente Lucio Fusaro dimostra di poter domare gli avversari. Nel punto a punto finale manca però il colpo del ko ai padroni di casa e i canarini possono festeggiare il secondo successo consecutivo in questo Play Off 5° posto fino a questo momento stregato invece per Allianz Milano. Pesano sul match le migliori percentuali d’attacco degli ospiti (53%), gli 8 muri punto (a 6) e soprattutto i 10 ace (contro i 3 milanesi). Dodici i punti del giovane centrale della Valsa, Pardo Mati autore di 12 punti e scelto quale MVP della partita.



Giuliani parte con De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Anzani al centro con Federici libero. I titolari di Piazza dovrebbero essere Porro in palleggio con Reggers opposto, Caneschi e Schnitzer al centro, Otsuka e Louati laterali e Catania libero.

Partita subito bella con difese e scambi prolungati. Modena tenta la fuga e coach Piazza spende il suo primo time out sul 2-6 propiziato da un pipe di Gutierrez (farà 6 punti nel set). Il monster block di Caneschi vale il 5-8. Lo schiacciatore cubano di Modena è una spina nel fianco per Allianz, nuovo strappo Valsa Group 6-12 con secondo time out Piazza. Barotto per Porro in prima linea sul 10-15 Modena, Louati mette un bel muro e Giuliani ferma il gioco (11-15). Si completa poi il doppio cambio con Zonta su Reggers (11-16). Allianz deve ricucire i break presi nei primi punti del parziale, con un ace nel turno al servizio del rientrato Porro arriva il 16-18 con time out Giuliani. Dentro Ikhbayri per De Cecco sul 17-20. La Valsa Group strappa ancora, ecco un inedito Kaziyski su Schnitzer, arriva il 18-22. Uriarte completa il doppio cambio dei canarini, dentro anche Massari su Davyskiba. Allianz annulla un setpoint, ma la Valsa Group chiude 21-25 in mezz’ora esatta. Modena ha attaccato con il 59% contro il 41% dei lombardi. Gli altri numeri sono speculari nel set 2 muri e 1 ace per parte.

Il giovanissimo Mati spezza subito il secondo set con due ace che valgono lo 0-4. La risposta di Allianz è però rabbiosa, ace di Reggers, muro Caneschi, attacco di Louati: 5-5 e time out Giuliani. Arriva anche il primo sorpasso meneghino dopo l’invasione di De Cecco 8-7. Risposta immediata Valsa Group: 9-10. Si va avanti punto a punto, c’è Larizza per Schnitzer sull’11-11. Davyskiba mette un ace: 12-14 e time out Piazza. Allunga anche in questo secondo set la squadra ospite, con time out Piazza sul 14-18 dopo un altro muro di Mati (farà 7 punti nei primi due set). Sull’ace di De Cecco ecco Gardini per Otsuka (14-19). Kaziyski per Louati sul 16-21 e proprio un muro di KK fa il 18-22, risponde Anzani in primo tempo. Ikhbayri per De Cecco, poi Uriarte su Buchegger, Barotto per Porro e Zonta su Reggers. La Valsa Group ha cinque setpoint, chiude Gutierrez 19-25. E’ calato l’attacco modenese in percentuale (43%), ma anche quello di Allianz (34%). Gli emiliani hanno messo inoltre 4 muri e altrettanti ace, otto punti che sono stati una sentenza sul parziale.

Ci deve provare Allianz a prolungare la partita. Restano in campo Gardini e Larizza, Catania vola a prendere tutti i palloni: 3-3. Reggers decide uno scambio lungo, Caneschi ferma Buchegger: 5-4 e immediato time out di Giuliani. Porro si inventa il 6-5. L’ace di Mati dice 8-10 con time out Piazza. Salva Catania, chiude Reggers: 11-12. Si va avanti punto a punto, ma il muro di Modena fa ancora male, sul 14-17 Allianz Milano spende un time out. Gutierrez firma un ace al rientro: 14-18. Risponde Otsuka con un ace pure lui: 16-18. Il muro su Buchegger dice 19-19. Doppio cambio per Modena e Milano per il finale di set. Modena si gioca la carta Massari in battuta per Anzani (21-22). Time out Giuliani, al rientro il break emiliano vale due matchpoint 22-24. Ikhbayri mette in rete il primo, Gutierrez out il secondo dopo un’azione infinita. Decude ancora Gutierrez con un ace: 24-26.

Matey Kaziyski al termine della partita

“Sicuramente dobbiamo fare tesoro e prendere le giuste considerazioni dopo questa partita. Abbiamo avuto un po’ di nervosismo a inizio gara e questo ce lo siamo portati in avvio del primo set. Abbiamo cominciato male anche il secondo. Questo ha permesso a Modena di giocare a mente libera e si sono visti anche molto potenti in attacco. Abbiamo avuto l’occasione di riaprire l’incontro nel terzo parziale, quando ci è mancato qualcosina. E’ però anche normale che l’inerzia della partita vada poi verso chi ha spinto di più dall’inizio. Nulla però ancora compromesso, abbiamo ancora tutte le possibilità per arrivare nei primi quattro e giocarci questo Play Off 5° posto fino alla fine”.

ALLIANZ MILANO – VALSA GROUP MODENA 0-3

(21-25, 19-25, 24-26)



ALLIANZ MILANO: Kaziyski 1, Larizza, Porro 3, Catania (L), Louati 7, Reggers 14, Barotto, Gardini 2, Zonta, Piano (L2) ne, Schnitzer 1, Tatsunori 8, Caneschi 4, Staforini ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 1, Buchegger 10, Gutierrez 16, Davyskiba 11, Anzani 9, Mati 12, Federici (L), Massari, Meijs ne, Ikhbayri, Stankovic ne, Rinaldi ne, Gollini (L2) ne, Uriarte, Sanguinetti ne. All. Alberto Giuliani. Ass. Roberto Ciamarra.

Arbitri: Rocco Brancati di Potenza e Michele Marconi di Pavia (3° Virginia Tundo), al video check Francesco Saverio Suaria, segnapunti Martina Gavazzoni.

Note: Durata set 30’, 29’ e 33’ per un’ora e 32 minuti

Spettatori: 1.839

MVP: Pardo Mati (Valsa Group Modena)

Battute punto Milano 3 con 13 errori, Modena 10 ace con 18 errori. Attacco punto Milano 42%, Modena 53%. Ricezione positiva Milano 40% (perfetta 25%), Modena 40% (17%). Muri punto Milano 6, Modena 8.



Classifica

Rana Verona 6 (2G 1V 0P)

Valsa Group Modena 6 (2G 2V 0P)

Cisterna Volley 3 (2G 1V 1P)

Sonepar Padova 3 (2G 1V 1P)

Allianz Milano 0 (2G 0V 2P)

Yuasa Battery Grottazzolina 0 (2G 0V 2P)

Le prossime partite di Allianz Milano

Venerdì 18 aprile alle 20.30 all’Allianz Cloud

Allianz Milano – Sonepar Padova

Mercoledì 23 aprile alle 20.30 al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo)

Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano

Domenica 27 aprile alle 17.30 all’Allianz Cloud

Allianz Milano – Cisterna Volley

Le 4 migliori classificate disputano le Semifinali e le due vincenti la Finale, tutte partite in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo.

GIRONE: 6, 12, 19, 23 e 26 aprile 2025

SEMIFINALI: 3 maggio 2025

FINALE: 10 maggio 2025

Foto credit Alessandro Pizzi