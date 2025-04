Primavera di successo al WindFestival 2025 di Andora

(mi-lorenteggio.com) Andora, 13 aprile 2025 – Il WindFestival chiude in bellezza con l’edizione più gradita di sempre: l’aria di primavera di Andora ha portato un nuovo record di presenze per questa festa dello sport che ha regalato emozioni e divertimento per tre giorni.

“Già lo scorso anno il WindFestival aveva registrato numeri importanti – ha dichiarato il Sindaco di Andora Mauro Demichelis – e la scelta di anticiparlo alla primavera lo ha reso ancora più attrattivo per gli espositori che sono addirittura raddoppiati a vantaggio delle strutture ricettive di Andora”.

Valter Scotto di TF7 ActionSport ASD che ha organizzato questa 14ª edizione con il figlio Conan, sottolinea: “Avevamo davvero poco tempo per preparare al meglio questa sfida ma ci siamo dati da fare senza risparmio, tutta la squadra è stata fantastica e ora il risultato ci riempie di soddisfazione: grandi atleti e così tante presenze sono segnali inequivocabili del gradimento della nuova data del WindFestival”.

La prima tappa del Campionato Italiano AICW Windsurf non è stata disputata a causa delle condizioni meteo: Il Comitato di Regata della FIV non ha dato il via libera poiché per tutte le tre giornate il vento è stato molto variabile per intensità e direzione. Erano attesi, fra gli altri, windsurfisti di primo piano come Matteo Iachino, tre volte campione del mondo e Blanca Alabau campionessa del mondo PWA Slalom che comunque sono scesi in acqua divertendosi mentre lo svizzero Balz Müller, virtuoso del freestyle foil, si è esibito in acrobazie spettacolari.

Fin dalla prima edizione il WindFestival promuove i valori dell’inclusione e del rispetto attraverso la pratica dello sport e il divertimento e anche quest’anno ha dato spazio alle discipline adaptive con il Windsurfing Adaptive Challenge, aperto a ogni tipo di disabilità.

L’atteso Bikini Contest è stato vinto da Francesca Bellotti eletta Miss Bikini, Ilaria Nari è Miss Wing. Rachele Siffredi, Miss Andora 2024, ha conquistato la fascia di Miss Surf, Georgia Sanguettola quella di Miss Foil, mentre Angelica Benobre è Miss Kite. Doppia fascia per Sara Berriolo eletta Miss Andora e Miss Vox Populi, ovviamente a furor di popolo. Il titolo di Mister WindFestival è invece andato a Tommaso Porro.

L’edizione 2025 del WindFestival è stata coorganizzata insieme al Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico, da CSEN e AICWindsurfing. Si ringraziano la Guardia Costiera e tutti gli operatori commerciali che hanno sostenuto la manifestazione.

