SUNSHINE RACE: UNA PIOGGIA DI TALENTI. NALLES INAUGURA IL FUTURO DELLA MTB

(mi-lorenteggio.com) Nalles, 13 aprile 2025 – Il tempo questa volta a Nalles non è stato così clemente e la giornata conclusiva della 24.a Marlene Südtirol Sunshine Race è stata leggermente piovosa, ma comunque un grande successo. Quella caduta è stata una pioggia di acqua e talenti, lungo il tracciato altoatesino che ha incoronato i nuovi campioni di una delle gare più celebrate per le categorie giovanili di Esordienti e Allievi.

A dare il là alla giornata sono state le atlete, con la gara che ha siglato i successi in serie delle sorelle Righetto, di Giulia Martinelli e dell’austriaca Sandra Pink. La più giovane vincitrice di giornata è stata la valtellinese Giulia Martinelli (Es. 1° anno) che grazie a un’ottima condizione di forma dimostrata fin dalle prime battute ha potuto regalarsi una gara tutta al comando, con arrivo in solitaria davanti a Maddalena Gatto e Giorgia Vottero.

Tra le Esordienti del 2° anno si è invece imposta Irene Righetto, all’ennesimo successo sul tracciato altoatesino. Un concentrato di grinta ed esplosività uscito nel corso della gara che Righetto “Junior” ha sugellato con la sua classica impennata all’arrivo, davanti a Zoe Del Ponte e Greta Scuderi.

Righetto “Senior”, al secolo Nicole e sorella maggiore di Irene, si è invece imposta tra le Allieve del 2° anno. Una caduta nel primo giro ha condizionato la gara della giovane e della sua collega, in maglia tricolore, Mariachiara Signorelli, ma dopo essersi ripresa in fretta tra le radici di Nalles, Nicole Righetto ha trionfato sul traguardo anticipando Nadia Lercher e Sophie Messmer. Medaglia di legno per la tricolore Signorelli, autrice di una splendida rimonta che comunque non basta a farla salire sul podio.

Tra le Allieve del 1° anno, in una gara dai forti toni internazionali anche a livello giovanile, è stata l’austriaca Sandra Pink ad imporsi su tutte grazie ad una gara in progressione continua. Pink ha anticipato Beatrice Maifrè e Nicole Trampus.

Con tutte le tipicità della mountain bike Cross Country fra fango, acrobazie in sella, catene che saltano sul più bello, qualche caduta e qualche foratura, la giornata è proseguita con la categoria Esordienti maschile. Fra i giovani del 1° anno il lavoro di squadra di Nicolò Ferrari e Gabriele Mosconi del team Melavì ha dato i suoi frutti, con i due che fin dai primi momenti di gara hanno scremato il gruppo. Nel finale un mai domo Ferrari si è tolto lo sfizio anche di attaccare in salita, vincendo la sua gara davanti al compagno Mosconi e al collega Leonardo Sbabo.

Per gli Esordienti del 2° anno invece la “Sunshine” è stata movimentata da Alessandro Turatta, Giulio Grazian, Simone Brutti e Jacopo Palermo che hanno imposto un ritmo elevato da subito. Nel corso della tornata finale è stato il veneto Grazian a tentare il tutto per tutto, con un attacco fra i tornanti della ‘salita dell’usignolo’ dove ha guadagnato un margine importante. Durante la discesa nel bosco ha anche patito una foratura, ma il vantaggio e la tenacia gli hanno permesso di trionfare comunque a Nalles anticipando Simone Brutti e Alessandro Turatta.

Rullo compressore: si può comodamente riassumere così la gara di Mattia Acanfora che fra gli Allievi del 1° anno prima cade e poi si rialza, riparte, supera il collega Gualtieri che nel mentre aveva preso la testa della corsa e impone un ritmo da… ‘ci si vede al traguardo’. Il biker della Beltrami TSA Acanfora ha quindi preceduto Matteo Jacopo Gualtieri (UC Costamasnaga) e Marco Soddu (Bike Movement).

Con la pioggia che ha dato tregua ai bikers proprio della categoria Allievi, per i militanti nella classe d’età del 2° anno la sfida si è risolta nel corso dell’ultimo giro quando il marchigiano Tommaso Cingolani ha sferrato l’attacco decisivo. Per il campione europeo di ciclocross un arrivo trionfante tutto solo, mentre dietro le altre posizioni si sono decise con una volata stretta che ha premiato, nell’ordine, Riccardo Fasoli, Roberto Pinna, Stefano Piras e Raffaele Armanasco.

Nella due giorni targata Marlene Südtirol Sunshine Race si sono avvicendati oltre 750 fra atlete e atleti che hanno contribuito a rendere speciale la 24.a edizione dell’evento. Tanto l’entusiasmo fra le fila della Sunshine Racers ASV Nals, che capitanata da Florian Pallweber ha saputo organizzare ancora una volta un evento di alto livello raccogliendo complimenti e apprezzamenti da tutti gli addetti ai lavori. “Questa edizione è stata molto internazionale e ricca di talento. Abbiamo assistito a sfide di alto livello sia fra le categorie UCI che fra quelle giovanili. Siamo davvero soddisfatti di com’è andata e anche con la pioggia la macchina organizzativa ha funzionato bene. Un sentito ringraziamento a quanti hanno reso possibile il realizzarsi di questa manifestazione, dagli sponsor e i collaboratori ai nostri infaticabili volontari”, ha chiosato Pallweber in chiusura. E allora, appuntamento con la 25.a edizione, al 2026!

Esordienti 1° anno – Women

1 Martinelli Giulia Melavi’ Tirano Bike A.S.D. 0:33:21; 2 Gatto Maddalena Team Giomas +00:54; 3 Vottero Giorgia Ciclistica Rostese +01:03; 4 Dalla Vecchia Angelica Carisma Team +01:05; 5 Bondi Vittoria Beltrami Tsa +01:12

Esordienti 2° anno – Women

1 Righetto Irene A.S.D. Team Velociraptors 0:30:50; 2 Del Ponte Zoe Bettini Bike Team +00:19; 3 Scuderi Greta Asc Kardaun-Cardano +00:23; 4 Flaviani Eleonora Asd Mtb Novagli +01:13; 5 Orrù Aurora Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna +01:15

Allievi 1° anno – Women

1 Pink Sandra Crazy Cross Biker 0:45:55; 2 Maifrè Beatrice Melavi’ Tirano Bike A.S.D. +00:50; 3 Trampus Nicole Caprivesi +02:04; 4 Nicoli Federica Speed Bike Rocks +02:42; 5 Lardizzone Sarah Ktm Academy Le Marmotte +02:59

Allievi 2° anno – Women

1 Righetto Nicole A.S.D. Team Velociraptors 0:44:04; 2 Lercher Nadia Bike Team Gais Asv +00:31; 3 Messmer Sophie Ksv – For Fun Cycling Team +00:44; 4 Signorelli Mariachiara Beltrami Tsa +00:54; 5 Gatto Angelica Team Giomas +00:56

Esordienti 1° anno – Men

1 Ferrari Nicolo’ Melavi’ Tirano Bike A.S.D. 0:29:17; 2 Mosconi Gabriele Melavi’ Tirano Bike A.S.D. +00:57; 3 Sbabo Leonardo Torre Bike 1980 A.S.D. +02:22; 4 Gasparella Samuel Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna +02:40; 5 Di Domenico Mattia Quiliano Bike Speed Wheel +02:51

Esordienti 2° anno – Men

1 Grazian Giulio Carisma Team 0:29:23; 2 Brutti Simone S.C. Barbieri +00:19; 3 Turatta Alessandro Beltrami Tsa +00:23; 4 Palermo Jacopo Velo’ Montirone +01:01; 5 Gaspari Emmanuele G.S. Alto Adige – Südtirolpost +01:09

Allievi 1° anno – Men

1 Acanfora Mattia Beltrami Tsa 0:39:46; 2 Gualtieri Matteo Jacopo Uc Costamasnaga Asd +00:38; 3 Soddu Marco Bike Movement – Trentinoerbe +01:38; 4 Philippot Joel G.S. Lupi Valle D’Aosta +02:18; 5 Bianchi Riccardo Asd Gagabike Team +02:28

Allievi 2° anno – Men

1 Cingolani Tommaso Petrucci Zero24 Cycling Team 0:39:32; 2 Fasoli Riccardo Speed Bike Rocks +00:15; 3 Pinna Roberto Beltrami Tsa +00:16; 4 Piras Stefano Quiliano Bike Speed Wheel +00:17; 5 Armanasco Raffaele U.S.Bias Sono Asd +00:18