ANIMALI DOMESTICI: UN ITALIANO SU TRE LO POSSIEDE, ‘SETTORE’ IN COSTANTE CRESCITA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2025 – Un italiano su tre possiede almeno un animale domestico, con una preferenza particolare per cani (42%) e gatti (34%). Un comparto in costante crescita che in Italia si attesta ai 3 miliardi di fatturato annuo. Da qui l’attenzione del gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ per i Pet store. L’ottavo punto vendita ‘Animali che passione’ è stato inaugurato al Centro Commerciale ‘I Bricchi’ di Isola d’Asti, un nuovo spazio interamente di 400 mq di vendita con migliaia di prodotti dedicati al mondo degli animali. “Desideriamo mettere al servizio dei clienti – spiega il responsabile del progetto Stefano Cammaroto – la nostra passione e quella del nostro staff nel prendersi cura del proprio pet. Per questo garantiamo personale preparato e disponibile a fornire assistenza e consigli utili per la cura e il benessere dell’animale in tutte le fasi della sua vita”. E in questa direzione va anche la promozione di raccolte alimentari organizzate periodicamente dal ‘Gigante’ con l’associazione Balzoo per raccogliere alimenti mirati a sostenere migliaia di animali in difficoltà. Un’iniziativa che nel 2024 ha consentito di garantire oltre 70 tonnellate di donazioni.Gli altri 7 store hanno sede a Nizza Monferrato, Varallo Pombia, Cinisello Balsamo, Senago, Bellinzago Lombardo, Somma Lombardo e Rottofreno.