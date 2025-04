Como, scoperto nei pressi di viale Varese a rovistare sulla sua auto, minaccia il proprietario e scappa. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 14 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, verso l’una e mezza della notte appena trascorsa, ha arrestato per furto aggravato e minacce, un 54enne tunisino, irregolare sul territorio, con precedenti di polizia specifici e senza fissa dimora.

Verso l’una e trena di ieri sera, una volante è stata dirottata nei pressi di piazza San Fedele, in pieno centro storico di Como, in quanto alcuni cittadini, tramite il 112 NUE, avevano segnalato il fermo di un soggetto straniero, che pochi istanti prima era stato notato mentre rubava da un’auto in sosta, parcheggiata in via Borsieri, a poca distanza da viale Varese, strada che nei giorni scorsi era stata interessata da una serie di atti vandalici e furti sui mezzi in sosta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso in consegna e assicurato nell’auto di servizio il 54enne tunisino, raccogliendo le varie testimonianze di chi ha attivamente contribuito al suo fermo.

Dai vari racconti, in primis quello del proprietario dell’auto parcheggiata in via Borsieri che si era accorto della presenza dell’uomo mentre rovistava nei cassetti, è emerso che dopo averlo minacciato – il 54enne diceva infatti di essere armato – si dava alla fuga in direzione viale Varese via Cavallotti. Ne iniziava un inseguimento a piedi fino a piazza Cacciatori delle Alpi, dove alle calcagna del ladro si univa anche un secondo inseguitore, un passante che intuita la situazione dava man forte al proprietario dell’auto, nel mentre richiedevano l’intervento di una pattugli della Polizia.

Inseguimento che terminava appunto in piazza San Fedele, quando i due riuscivano a bloccare il 54enne tunisino. Sull’uomo venivano rinvenuti due paia di occhiali da sole di marca del valore complessivo di circa 600 euro, sottratti dal mezzo.

Portato in Questura, sul conto del 54enne sono emersi i suoi precedenti e, una volta raccolta la denuncia e cristallizzate le dichiarazioni del testimone, è stato arrestato per furto aggravato e minaccia. Sono in corso le verifiche per attribuirgli eventuali altri analoghi episodi criminosi.

Avvertito il P.M. delle attività svolte, lo stesso disponeva che il 54enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del suo processo fissato per le ore 12.00.