(mi-lorenteggio.com) Rodengo Saiano, 14 aprile 2025 – Alle ore 9.15 di oggi, in via Colombia, un’auto (pick up) è uscito di strada, precipitatando su strada sottostante, dopo sfondamento barriere. Il conducente del mezzo, un uomo di 70 anni è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi.

Redazione