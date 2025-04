Quasi 18.000 spettatori sugli spalti del Forum di Assago per Masters of Dirt: show con bici, motocross, quad, motoslitte, monopattini e anche pattini

Milano, 12 aprile 2025 – Uno spettacolo incredibile quello andato in scena sabato sera al Forum di Assago a Milano, dove i migliori freestyler italiani ed internazionali hanno dato vita ad uno show che è difficile da descrivere.

C’era tutto quello che serviva per decretare il successo di una giornata dedicata agli sport d’azione, al divertimento, alle famiglie, allo stare insieme, al divertirsi e fare festa.

Quasi 18.000 spettatori sugli spalti, divisi in due spettacoli: al pomeriggio e alla sera.

Gradinate gremite di fans di tutte le età che sono stati parte integrante dello show, andato in onda grazie a ragazzi e ragazze che di mestiere danno spettacolo in sella alle loro bici, motocross, quad, motoslitte, monopattini e anche pattini… il tutto ben condito dalla musica di DJ Mosaken ed il fuoco e le fiamme delle Fuel Girls. Non mancava proprio nulla a Milano sabato scorso, neanche chi ha deciso di farsi lanciare da una catapulta a 30 metri di distanza, sorvolando l’arena.



UNO SPETTACOLO MOZZAFIATO



Chi ha potuto assistere a tutto questo dal vivo è stato fortunato e le urla del pubblico e gli applausi non si

sono mai fermati un attimo durante le oltre due ore di spettacolo.

Questo ha fatto si che i riders dessero il meglio di sé stessi, e a brillare particolarmente sono stati Edgar Torronteras, l’icona mondiale del Freestyle Motocross che sabato si è portato a casa il titolo di Best Whip, ma anche anche il quattordicenne americano Connor Stitt, al quale il pubblico di Milano ha dedicato una vera e propria standing ovation.

Nei due show di Sabato, gli atleti italiani hanno saputo tenere testa ai colleghi internazionali. Ospite di casa tra questi è stato Torquato Testa, l’atleta di Monza numero 1 al mondo nel Freestyle Mountain bike, ma anche Giovanni Peterle, italiano numero 1 nell’in-line skating, oltre al veterano del Freestyle Motocross Massimo Bianconcini, che da 20 anni fa parte della famiglia Masters of Dirt.

Ovviamente non è passata inosservata l’impresa della pilota rally-raid Rebecca Busi, che nelle prove di Sabato mattina si è cimentata nel primo Buggy Backflip femminile della storia. Questa incredibile performance purtroppo non è poi andata in scena di fronte al pubblico per un guasto meccanico avvenuto a seguito di un cappottamento durante prove.

Un susseguirsi di salti incredibili, che non ti lasciavano un secondo senza dire WOW, il tutto gestito da una regia perfetta, che non ha sbagliato un colpo, anzi ne ha messi a segno uno dietro l’altro.

La MAGIC BIKE, di Giorgio Foi, aveva già organizzato l’evento a Torino lo scorso anno, ma ha deciso di riproporlo a Milano e la scelta è stata vincente e rieccoci qui a parlare di tutto questo.

Senza chi si mette in gioco, come gli organizzatori e i riders, non si potrebbero oggi avere le pagine social piene di salti, di urla, di giochi di luci e spettacolo. Durante il weekend infatti il mondo del web è scoppiato grazie a tutto questo, ai tanti che pubblicavano, non solo gente comune, ma personaggi dello sport come Mario Balotelli, YouTuber famosi come Paky Twc, oppure artisti rap come Low Kidd, e chi più ne ha più ne

metta: erano tutti li a vedere uno spettacolo incredibile… Barbara Berlusconi con i figli, hanno ricevuto un tour backstage direttamente da George Fechter, fondatore e CEO di Masters of Dirt, anche Davide e Nicole

Berlusconi sono rimasti esterrefatti da cosa sia possibile fare in sella ad una bici, o una moto, sfidando le leggi della fisica volando sull’arena del Forum.

“Siamo incredibilmente felici del successo di questa edizione milanese di Masters of Dirt,” ha dichiarato l’organizzatore Giorgio Foi “L’energia del pubblico è stata semplicemente incredibile e ha caricato ancora di più i nostri rider. Vedere 18.000 persone entusiaste per il nostro show è la più grande ricompensa per il lavoro del nostro team.”

“A Milano abbiamo trovato il pubblico più caldo del nostro tour europea fino ad ora e i riders hanno risposto a suon di trick. Siamo estremamente fieri del risultato ottenuto, esibirsi di fronte a 18,000 persone rappresenta un traguardo non soltanto per Masters of Dirt ma per l’intera categoria di Action Sports in Italia” dice George Fecther, Founder e CEO di Masters of Dirt.

Vanno sicuramente ringraziati alcuni partner e amici della Magic Bike, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile: Agenzia Cavour di Torino, nella persona di Martina e Mario Minella; gli amici di LeoVince; Spea con Luciano e Lorenzo Bonaria ma anche tanti altri come Moto.it, Red Bull, Virgin Radio, Kove moto con Cesare Galli e Walter Chiocchio.

E visto il successo di quest’anno non si poteva non fissare già l’evento per il prossimo anno, quindi pronti

per Aprile 2026!