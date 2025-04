Rotary Club Cairoli dona alla Comunità Alloggio Sociale Anziani Villa Nonna Anna di Garlasco presidi sanitari

(mi-lorenteggio.com) Garlasco, 14 aprile 2025 – Sabato 12 aprile, il Rotary Club Cairoli ha compiuto un nuovo gesto di solidarietà, donando alla Comunità Alloggio Sociale Anziani Villa Nonna Anna di Garlasco una cospicua fornitura di presidi sanitari. Questa donazione si inserisce nel quadro delle numerose iniziative benefiche che il club porta avanti con costanza a favore delle realtà assistenziali che si distinguono del territorio.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i soci del Rotary Club Cairoli Piercarlo Manelli, Maria Claudia Pasini e il presidente Antonio Gaggianesi, che hanno ribadito l’impegno del club nel sostenere le strutture locali che operano e si distinguono nel settore dell’assistenza e del sociale. Ad accogliere la donazione la responsabile e direttrice Monica Galli che ha ringraziato il club Cairoli per la generosa donazione.

Il presidente del club, Antonio Gaggianesi, ha evidenziato come le donazioni del Rotary Club Cairoli verso le realtà assistenziali del territorio siano una tradizione consolidata, resa possibile dalla straordinaria generosità dei soci, in particolare di Piercarlo Manelli, da sempre attivo nella raccolta di materiali.

Redazione