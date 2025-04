TRIONFA “LA GIUSTIZIA” AL TORNEO CITTÀ DI MONZA

La squadra del Tribunale vince la competizione. CSI Milano e Comune di Monza soddisfatti di un evento che ha messo al centro collaborazione e solidarietà

(mi-lorenteggio.com) Monza , 14 aprile 2025 – È giunto al termine il Torneo Città di Monza, la competizione di calcio a 7 Interforze organizzata da CSI Milano in collaborazione con il Comune di Monza, e che ha visto trionfare la squadra della Giustizia. La serie di incontri, che ha preso il via a marzo e ha coinvolto 10 squadre afferenti ai gruppi della G.S. Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia di Stato, Giustizia, Ospedale San Gerardo, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Poste Italiane, Comune di Monza, Camera Penale, ha coinvolto attivamente le realtà monzesi ASD Ascot Triante, ASD La Dominante, ASD S. Fruttuoso, ASD San Rocco, GSD Città di Monza e si è conclusa sui campi del Centro Sportivo Monzello, messo esclusivamente a disposizione per l’occasione dalla società sportiva professionistica AC Monza

«Il torneo interforze, che si è svolto dopo un po’ di anni a Monza, è stato un vero successo. Da una parte, la partecipazione delle forze del territorio è stata veramente buona, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la collaborazione delle associazioni che hanno messo a disposizione i campi e si sono rese disponibili per l’organizzazione. – ha dichiarato Viviana Guidetti, Assessore allo Biblioteche, Sport e manutenzione impianti sportivi, Igiene ambientale del Comune di Monza – Lo spirito con cui è stata vissuta questa esperienza è uno spirito competitivo sano sportivo, ma anche di socialità e convivialità che ha permesso di conoscere meglio i componenti delle diverse forze e di interagire sempre di più anche all’interno della stessa struttura».

L’iniziativa, oltre ad essere occasione di confronto sportivo tra i componenti dei vari gruppi delle forze dell’ordine, ha avuto come fine primario la solidarietà, permettendo di raccogliere fondi da destinare all’UNICEF e all’ASD Arcobaleno Calcio, associazione che più di quindici anni fa partecipò alla promozione del medesimo torneo. Secondo una stima iniziale, tra squadre e donazioni, grazie al torneo sono stati raccolti circa 2000 euro.

«Ci sono tornei che vanno aldilà delle vittorie e delle partite, perché sono in grado di generare comunità. Il Torneo Città di Monza ci è riuscito e ha generato comunità dentro e tra le singole realtà, coinvolgendo e avvicinando i gruppi e tutti i singoli partecipanti. – ha commentato il Presidente CSI Milano Massimo Achini. – Ad oggi le squadre si conoscono più di quanto si conoscessero prima di questa competizione: era la grande sfida che il CSI Milano ha messo in campo con un progetto di questo tipo e siamo contenti e orgogliosi del risultato ottenuto».

«Un’organizzazione impeccabile, sono fiero ed onorato per aver partecipato ad un torneo così bello. Ringrazio a nome di tutta la squadra il CSI Milano, il Comune di Monza e tutte le realtà che hanno reso possibile questa fantastica esperienza». – ha dichiarato il capitano della squadra della Giustizia Giuseppe Maniaci al termine della finale.

Redazione